تطبيق يحوّل الهواتف القديمة إلى أجهزة ذكية للمنازل

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن تطبيق جديد يجعل الاستفادة من الأجهزة القديمة أمراً ممكناً أطلقت عليه Galaxy Upcycling at Home.

وقالت الشركة الكورية إنّها أطلقت النسخة التجريبية من التطبيق، وأكدّت على أنّ التطبيق سيفسح المجال أمام المستخدمين لتحويل هواتفهم القديمة لأجهزة ذكية للمنازل، حيث سيكون التطبيق قادراً على تسجيل صوت الطفل الصغير في حال كان بعيداً عن أهله، والتعرف على أصوات الحيوانات الأليفة إذا كان صاحب المنزل خارجه، ثم يقوم بإرسالها للهاتف المحمول الخاص بالمستخدم على شكل رسالة صوتية.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ التطبيق سيحول الهاتف القديم لمستشعر ضوئي يقوم بإرسال إشارة لمنظومة المنزل الذكي لتشغيل الإنارة الكهربائية عند انخفاض معدلات الإضاءة.

وأشارت سامسونغ إلى أنّ النسخة التجريبية من هذا التطبيق ستتوفر لبعض أجهزة سلسلة Galaxy S، وNote، وZ line التي تعمل بنظام تشغيل Android 9 والأنظمة الأحدث، وستتم تجربتها في أمريكا، بريطانيا، كوريا الجنوبية، وعدد آخر من البلدان.

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