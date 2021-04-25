“بوليت غروب” البريطانية تطلق هاتفين قابلين للغسل

طرحت شركة “بوليت غروب” البريطانية هاتفين جديدين قابلين للغسل أطلقت عليهما +Cat S42 H، وCat B40 4G.

وقالت الشركة البريطانية إنّها ستزود الجهازين الجديدين بأيونات الفضة التي تتوافق مع معيار IOS 22196، والتي تتميز بحماية شاملة، وتقاوم ظروف البيئة القياسية والاستخدامات الشاقة.

وسينبض بداخل الهاتف +Cat S42 H معالج ميديا تيك Helio A20MT، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة البريطانية هذا الجهاز بشاشة مقاسها 5.5 بوصة، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ3 غيغا بايت.

وسيدعم هذا الهاتف تقنية VoLTE و VoWifi، وتقنية البلوتوث 5، وتقنية NFC، ومعيار IP68 وIP69، وسيحوي على منفذ 3.5 للسماعات.

أما بالنسبة للهاتف Cat B40 4G فسيعمل وفق نظام تشغيل خاص ومعالج Unisoc T117، وسيحتوي على شاشة بمقياس 2.4 بوصة ودقة عرض QVAG.

وسيضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل، وكشاف قوي بدرجة سطوع تصل لأكثر من 100 لون.

وسيدعم هذا الجهاز البلوتوث 5، ومنفذ USB-C، وسيكون قابلا للتنظيف بالمنظفات.

يذكر أنّ الشركة البريطانية ستطرح الجهازين الجديدين في الأسواق خلال مايو بسعر 279 يورو للهاتف +Cat S42 H، و80 يورو للهاتف Cat B40 4G.

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