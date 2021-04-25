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زوجة الإعلامي اللبناني زاهي وهبي تدحض نبأ وفاته

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فنّدت مصادر مقربة من الإعلامي اللبناني زاهي وهبي شائعة وفاته التي راجت يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هذه المصادر إنّ حالة الإعلامي اللبناني حرجة، لكنّها مستقرة، ودعوا مروجي الشائعات للتوقف عن إطلاق مثل هذه الشائعات.

وأوضحت المصادر المقربة خطورة الوضع الصحي لزاهي وهبي لعدم استجابة جسده لبروتوكول العلاج من فيروس كورونا، ومعاناته من نقص في نسبة الأوكسجين، وهذا دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وقال عبيدو باشا المقرب من زاهي وهبي في تغريدةٍ نشرها على تويتر: زاهي وهبي لا يزال يقاتل كورونا، ولا يحتاج لسموم الشائعات.

من جانبها قالت الإعلامية رابعة الزيات زوجة زاهي وهبي إنّ زوجها موجود في المستشفى منذ 6 أيام وإنّه يعاني من نقص في الأوكسجين ولا يستجيب للعلاج، وطلبت من متابعيها الدعاء له لتجاوز هذه المحنة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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