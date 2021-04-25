Garmin تطلق إصداراً جديداً من الساعات الذكية Venu

طرحت شركة Garmin الأمريكية إصداراً جديداً من الساعات الذكية أطلقت عليه Venu2.

وسيأتي هذا الإصدار بنموذجين هما Venu2، و Venu2S، حيث سيأتي الإصدار الأول بقياس 45مم، وبشاشة مقاس 1.3 بوصة ودقة عرض 416 * 416 بيكسل، أما الإصدار الثاني فسيأتي بحجم 1.1 بوصة ودقة عرض 360*360 بيكسل.

وستدعم الساعة الذكية مقاومة الماء وفق معيار ATM5، وميزة الشحن السريع حيث يكفي شحنها لـ10 دقائق لتعمل يوماً كاملاً.

وزودت الشركة الأمريكية ساعتها الجديدة بمستشعر لمراقبة ضربات القلب، ومستشعر لتتبع الأنشطة الرياضية التي يقوم بها المستخدم، ومستشعر لقياس نسبة تشبع الأوكسجين في الدم.

وستتيح الساعة الجديدة المجال أمام المستخدم لربطها بهاتفه الذكي، وعرض الإشعارات الواردة إليه.

وستبلغ مساحة الذاكرة في هذه الساعة 7 غيغا بايت، مما يتيح للمستخدم تخزين 650 أغنية عليها.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 40 ملم تجعلها تعمل لمدة 10 أيام متواصلة.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر 400 دولار أمريكي.

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