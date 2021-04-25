بالفيديو.. هبوط خاطئ يلحق أضراراً كبيرة بمدرج مستشفى

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لطائرة من طراز CV22 Osprey تابعة لسلاح الجو الأمريكي وهي تدمر مدرج مستشفى أدينبروك المخصص للحالات الطارئة بسبب هبوطها الخاطئ.

وقال المسؤولون إنّ الحادث تسبب بإلحاق أضرار كبيرة في المدرج الذي يستخدم لاستقبال حوالي 800 شخصاً سنوياً يعانون من إصابات خطيرة بسبب حوادث السيارات.

وأكدّوا على أنّ عمليات الإصلاحات جارية من أجل إعادة تأهيل المدرج بأسرع وقت ممكن.

وعمد المسؤولون لتحويل الحالات الخطيرة التي تنقل جواً إلى مطارات أخرى قريبة موجودة في المدينة، على أن يتم نقلهم في سيارات الإسعاف برفقة طواقم طبية لرعاية الحالات الحرجة.

يذكر أنّ الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة الأسباب الكامنة وراءه.

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