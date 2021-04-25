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توم كروز ينقذ مصوراً سقط أثناء تصوير المهمة المستحيلة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ الممثل الأمريكي توم كروز أثناء تصويره أحد المشاهد الخطيرة من فيلم المهمة المستحيلة 7 في مقاطعة يوركشاير الإنجليزية بانزلاق قدم أحد المصورين الواقفين على القطار المتحرك.

ليقوم الممثل الأمريكي بمهمة مستحيلة أنقذ من خلالها المصور من السقوط من على القطار المتحرك.

وعلى الرغم من ارتداء المصور لبدلات تحميه من مثل هذه الحوادث فإنّ تصرف توم كروز أنقذه من الحادث، وأنقذ بالتالي المعدات الثمينة التي يعمل بها.

واشتهر النجم الأمريكي بمحاولة تصوير سلسلة المهمة المستحيلة بشكلٍ واقعي رغم كافة المخاطر.

يذكر أنّ فيروس كورونا تسبب بتأجيل الجزء السابع من فيلم المهمة المستحيلة عدّة مرات، ومن التوقع أن يتم عرض الجزء الجديد في مايو 2022.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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