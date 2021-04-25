توم كروز ينقذ مصوراً سقط أثناء تصوير المهمة المستحيلة

تفاجأ الممثل الأمريكي توم كروز أثناء تصويره أحد المشاهد الخطيرة من فيلم المهمة المستحيلة 7 في مقاطعة يوركشاير الإنجليزية بانزلاق قدم أحد المصورين الواقفين على القطار المتحرك.

ليقوم الممثل الأمريكي بمهمة مستحيلة أنقذ من خلالها المصور من السقوط من على القطار المتحرك.

وعلى الرغم من ارتداء المصور لبدلات تحميه من مثل هذه الحوادث فإنّ تصرف توم كروز أنقذه من الحادث، وأنقذ بالتالي المعدات الثمينة التي يعمل بها.

واشتهر النجم الأمريكي بمحاولة تصوير سلسلة المهمة المستحيلة بشكلٍ واقعي رغم كافة المخاطر.

يذكر أنّ فيروس كورونا تسبب بتأجيل الجزء السابع من فيلم المهمة المستحيلة عدّة مرات، ومن التوقع أن يتم عرض الجزء الجديد في مايو 2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية