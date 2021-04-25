ولادة حيوان غريب في بريطانيا.. فيديو

كشفت حديقة بريستول البريطانية عن ولادة حيوان فريد من نوعه يشبه بتكوينه الفأر الملاوي الجميل إلاّ أنّه يملك أرجلاً طويلة ووجهاً أقرب للغزال.

وقال المسؤولون إنّ طول الحيوان يبلغ 20 سم من كتفه، وأكدّوا على أنّ حجمه لن يزداد كثيراً وتوقعوا بأن يصل وزنه في أحسن الحالات لـ1.5 كيلوغرام.

وأشار خبراء الثدييات إلى أنّ جنس هذا الحيوان غير واضح، وقالوا إنّهم لم يختاروا له اسما بعد.

وقال الخبراء إنّ هذا الحيوان الثاني من هذا النوع الذي يولد في الحديقة، حيث شهد العقد الماضي ولادة نسخة مشابهة.

ونشر المسؤولون في الحديقة فيديو للحيوان اللطيف، وحظي الفيديو بعدد كبير من التعليقات الطريفة والجميلة.

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