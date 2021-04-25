آيسر تطلق شاشة منحنية عالية الدقة

أزاحت شركة آيسر التايوانية الستار عن شاشة جديدة منحنية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها EL491CRG9.

وزودت الشركة التايوانية الشاشة الجديدة بلوحة AV مقاس 49 بوصة ودقة عرض 1440*5120 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة يبلغ 240 هرتز.

وتتميز هذه الشاشة بإضاءتها الخلفية التي تعتمد على تقنية Mini-LED التي تساعد على تعتيم الشاشة في 2048 منطقة، الأمر الذي يساعد في تحسين التباين والوصول إلى درجة سطوع قصوى 2000 نيت عند عرض محتويات HDR.

وستدعم الشاشة تقنية FreeSync Premium Pro من AMD وتقنية نفيديا G-sync، وستغطي نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 95%.

وستحتوي الشاشة على 3 منافذ HDMI 2.0 ومنفذ Display Port 1.4، ومحور USB مدمج يحتوي على منفذ سماعات رأس، ومنفذ سماعتي ستريو بقوة 3 واط لكل سماعة.

يشار إلى أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن سعر شاشتها الجديدة ولا موعد طرحها في الأسواق.

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