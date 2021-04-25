هواوي تطلق هاتف بكاميرا رباعية ومعالج متطور

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه nova 8Pro 4G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 985 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 11.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.72 بوصة ودقة عرض 2767* 1236 بيكسل، وجودة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بايت للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، مع إمكانية زيادتها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد ولا عن سعره.

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