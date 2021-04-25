رحيل الممثل إيف رينييه صاحب شخصية المحقق مولان

أعلنت زوجة الممثل إيف رينييه وفاته عن عمرٍ يناهز الـ78 عاما، بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله الواقع في نوبي سور سين بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، ونعته بكلمات مؤثرة.

ونعت محطة تي إف1 الراحل وقالت إنّه كان جزءاً من النجاحات الخيالية العظيمة للمحطة.

واشتهر الفنان المولود في 29 سبتمبر 1942 في سويسرا بدور المحقق مولان في مسلسل كوميسير مولان، حيث استمر في أداء هذا الدور لمدة 25 عاماً.

وبدأ الفنان الراحل مسيرته في العام 1961 من خلال فيلم لو كونت دي مونتي كريستو، ليقدم بعدها دور المحقق مولان الذي حصل بسببه على إشادة كبيرة من المتابعين والنقاد.

يذكر أن الفنان الراحل هو ابن الممثل الفرنسي الشهير ماكس ريينه من زوجته البريطانية.

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