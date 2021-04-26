5 تطبيقات أندرويد لعرض الرسائل والإشعارات على الكمبيوتر بدلاً من الهاتف!

ربما تتساءل ما هي الميزة في وجود تطبيقات لعرض الرسائل والإشعارات على الكمبيوتر بدلاً من الهاتف، ولكن تأكد أن هذه التطبيقات بمثابة المنقذ الذي يزيل من على عاتقك حمل ثقيل. فمنذ جائحة كورونا وأصبحنا نعتمد جميعاً على العمل من داخل المنزل بشكل أكبر، وبالتالي ستكون مشغولاً في المذاكرة أو كتابة أبحاث أو تقارير على الكمبيوتر، ولا تريد أي شيء قد يعكر صفو الحالة المزاجية التي تعيشها أثناء العمل والمذاكرة.

فبدلاً من أن تحمل هاتفك لرؤية الإشعارات الهامة والضرورية التي تنتظرها من أصدقائك أو زملاؤك في العمل، يمكنك ببساطة رؤيتها على الكمبيوتر في الوقت الفعلي، أي في نفس زمن وصولها بالضبط إلى هاتفك. بالإضافة إلى ذلك، ستكون قادراً على التفاعل مع تلك الإخطارات والرد عليها أيضاً عن طريق الكمبيوتر. ونتيجة لذلك، هي ميزة رائعة لأنها تجعلك قادر على التركيز في أعمالك بأفضل شكل ممكن.

ولكن هناك ميزة أخرى في هذه التطبيقات، ألا وهي توفير شحن هاتفك. فبما أنك ستعتمد على الكمبيوتر في عرض جميع الرسائل والإشعارات الجديدة، إذن فلا يوجد داعي لاستخدام هاتفك، وبالتالي أنت بهذا الشكل توفر شحن بطارية هاتفك لأعمال قد تكون أكثر أهمية، أليس كذلك؟.

لذلك، قررنا أن نأتيكم بمجموعة رائعة من أشهر تطبيقات مزامنة الرسائل والإشعارات على نظام iOS وأندرويد والتي توفر العديد من المزايا التي قد تحتاج لها في مثل هذه الحالة. والآن، هيا بنا لنتعرف عليها سوياً.

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1- Android Messages تطبيق أندرويد لعرض الرسائل والإشعارات على نظام الويندوز

في الحقيقة التطبيق الافتراضي من جوجل يمتاز بالعديد من الخصائص التي تجعلك لا تحتاج البحث عن أي بديل له. فقط توجه إلى صفحة messages.google على متصفح الإنترنت لديك، وستجد أمامك رمز QR Code. والآن، قم بفتح تطبيق رسائل جوجل الافتراضي على هاتفك، قم انقر على رمز الثلاثة نقاط رأسية واختار من القائمة “الرسائل للويب”. انقر على “المساح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة”. قم بمسح رمز QR من على شاشة الكمبيوتر وهذا كل ما في الأمر. في غضون لحظات ستتم مزامنة جميع رسائلك على الكمبيوتر.

السعر : مجاني

للتحميل من على متجر جوجل بلاي

للوصول إلى واجهة التطبيق على الويب

2- Pushbullet تطبيق متوفر على نظام أندرويد



Pushbullet يوفر ثلاثة طرق مختلفة لمزامنة كافة الرسائل والإشعارات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. حيث يمكنك الاعتماد على ملحقات المتصفح المجانية أو التطبيق أو من خلال صفحة الموقع الرسمي. أيهما الأفضل لك قم باستخدامه، ولكننا نوصي باستخدام التطبيق على سطح المكتب.

كل ما ستحتاج إليه هو أن تقوم بتثبيت التطبيق على هاتفك الأندرويد، وبالمثل على سطح المكتب. وعلى الفور ستكون قادراً على التفاعل مع جميع الرسائل فور وصولها إليك.

السعر : مجاني

لتحميل التطبيق على الأندرويد

لتحميل التطبيق على سطح المكتب نظام ويندوز

3- MightyText تطبيق أندرويد لمزامنة الرسائل والإشعارات على الكمبيوتر

MightyText من أكثر التطبيقات الشائع استخدامها في مجال الأعمال لأنه يوفر الوسائل اللازمة للقدرة على الدردشة مع مختلف الجهات في وقت واحد. بمجرد أن تصل الرسائل إلى هاتفك سوف تصل أيضاً إلى التطبيق على سطح المكتب، ويمكنك التفاعل معها والرد عليها.

من ناحية أخرى، يمكنك أنت أن تبدأ النقاشات والدردشة مع أي طرف آخر. على الرغم أن التطبيق مجاني ولكنه محدود بعدد الرسائل التي يمكنك إرسالها يومياً، لذلك قد تضطر على الاشتراك في الإصدار المدفوع للحصول على كافة المزايا بالكامل.

السعر : مجاني

لتحميل التطبيق على نظام أندرويد

لتحميل التطبيق على سطح المكتب نظام ويندوز

4- Your Phone أفضل تطبيق أندرويد مجاني من مايكروسوفت

بصراحة شديدة هذا التطبيق بمثابة هدية من مايكروسوفت من أجل مستخدمي نظام ويندوز 10. حيث يجعلك قادر على التحكم في العديد من الجوانب عن طريق الكمبيوتر بدلاً من الهاتف. فعلى سبيل المثال، بدلاً من استخدام هاتفك لعرض الصور، سوف تكون قادراً على عرضها على الكمبيوتر.

كل ما يلزمك أن تقوم بتثبيت التطبيق على الهاتف وعلى الكمبيوتر، ثم تبدأ في منح التطبيق الأذونات التي يحتاج إليها. بالإضافة إلى كل ما سبق، بجانب ميزة عرض الرسائل والإشعارات والرد عليها، سوف تكون قادراً على إجراء المكالمات الهاتفية أيضاً من خلاله. ولحسن الحظ أنه مجاني أيضاً.

السعر : مجاني

لتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي

لتحميل التطبيق على الكمبيوتر من متجر مايكروسوفت

5- AirDroid أشهر تطبيق أندرويد لمزامنة الملفات بين الكمبيوتر والهاتف

في الختام نأتيكم بتطبيق AirDroid وهو أشهر تطبيق في هذا المجال برمته وربما من أوائل التطبيقات التي تم تطويرها لمزامنة الرسائل على الكمبيوتر. قبل كل شيء هو أكثر من مجرد وسيلة للرد على الرسائل والإشعارات. على سبيل المثال، من خلال الكمبيوتر يمكنك الوصول إلى صور ومقاطع الفيديو والموسيقى على هاتفك ونقلها أيضاً إلى الكمبيوتر والعكس.

للأسف التطبيق المجاني يحتوي على بعض القيود، ومع ذلك هي لن تشكل عائقاً أمام الوظائف الاساسية التي تحتاج إليها. فقط ستحتاج تثبيت التطبيق على هاتفك الأندرويد، بعد ذلك تنتقل إلى موقع web.airdroid.com على جهاز الكمبيوتر. قم بمسح رمز QR للتعرف على الهاتف وهكذا قد انتهيت.

السعر : مجاني

لتحميل التطبيق من على متجر جوجل بلاي

للوصول إلى واجهة التطبيق على الويب