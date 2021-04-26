بالصور – هذا هو ايفون 12 باللون الأرجواني الجديد!

خلال مؤتمر ابل الأخير، كشفت الشركة الأمريكية عن لون جديد لسلسلة ايفون 12 وهو اللون اللون الأورجواني Purple ، في هذا المقال نظرة على اللون الجديد.

فجأة وبدون سابق إنذار افتتحت ابل مؤتمرها الأخير بالإعلان عن اللون الجديد لهواتف الايفون؛ اللون الأرجواني Purple 🟣 وإن شئت أيضاً يمكن أن تطلق عليه لون اللافندر أو درجة من درجات البنفسجي.

اللون الجديد سوف يتوفر لهواتف ايفون 12 و ايفون 12 ميني فقط، وبذلك تكون تلك الهواتف متاحة بستة ألوان هي: الأحمر، الأبيض، الأسود، الأزرق، الأخضر، بالإضافة إلى اللون الأرجواني الجديد.

بخلاف اللون، لا يوجد هناك أية اختلافات أخرى تذكر بين ايفون 12 الأروجواني الجديد وبين الهواتف الأخرى المشابهة على مستوى التصميم والمواصفات والسعر.

وفقاً لأبل، فإن اللون الأرجواني يبرز حواف الألمنيوم المسطحة لأيفون 12 والزجاج الخلفي اللامع المصقول بدقة.

إليك بعضاً من الصور الرسمية للون الجديد للأيفون من الموقع الرسمي لأبل وأيضاً من موقع The Verge التقني الإخباري الذي حصل على نسخة من اللون الجديد مبكراً.

صور ايفون 12 / ايفون 12 ميني مع اللون الأرجواني:

هاتف ايفون 12 باللون الجديد متاح حالياً للحجز المسبق، ويبدأ إطلاقه في الأسواق العالمية بداية من شهر مايو 2021 وما يليه بالأسعار المعتادة. لديك الآن ستة ألوان مختلفة لهواتف ايفون 12 / ميني للاختيار من بينها.

هل أعجبك اللون الجديد لأيفون 12 ؟ وما اللون الذي تتمناه للايفون مستقبلاً؟ أخبرنا عبر التعليقات!