من كان يظن أنه سيأتي يوم ونتكلم فيه عن شيء أسمه “هواتف الألعاب”؟ مما لا شك فيه أننا نعيش الآن أزهى عصور التكنولوجيا الرقمية والأجهزة الذكية. في بداية الأمر كانت مجرد أداة تسمح لنا بالتواصل مع الأصدقاء والأهل للاطمئنان على أحوالهم الصحية. ولكن الآن، أصبحت الهواتف عبارة عن أجهزة كمبيوتر محمولة قادرة على فعل “حرفياً” أي شيء، ومع ذلك يمكننا وضعها في جيوبنا بسهولة والذهاب بها إلى أي مكان نريد ووقتما نشاء.

ولكن ينبغي أن نعترف لكم أن عملية اختيار أفضل هواتف الألعاب عملية صعبة ومعقدة وتحتاج النظر والاهتمام بالعديد من الجوانب. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يحتوي الهاتف على عتاد الهاردوير والمواصفات الفنية التي تجعله مؤهلاً على تشغيل جميع التطبيقات الثقيلة، وتحديداً يكون قادراً على “طحن وتدمير” أي لعبة تقف في طريقة، سواء كانت هذه اللعبة أونلاين أو أثناء ممارستها في طور اللعب الفردي بدون إنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحتوي على بطارية ضخمة لكي لا تجعلنا مُضطرين على شحنها بين كل حين والآخر طوال اليوم. من الضروري أن تكون شاشتها كبيرة وبمعدل سطوع مرئي وواضح من أجل القدرة على تشغيل الألعاب والاستمتاع بها في فترات النهار وتحت أشعة الشمس.

من الضروري أن تمتاز بألوان نابضة بالحياة، وبكل تأكيد نحتاجها بمعدل تحديث عالي ليس أقل من 90Hz من أجل توفير تجربة لعب سلسة وسريعة لا تشوبها شائبة.

وفي حين أن كل تلك الجوانب سوف تضع على عاتقكم البحث والتساؤل هنا وهناك، ولذلك قررنا أن نوفر عليكم عناء البحث الطويل وإهدار وقتكم الثمين، ولهذا السبب سوف نأتيكم مباشرةً بقائمة تضم أفضل هواتف الألعاب التي يمكنكم شراؤها في عام 2021. وتأكدوا أن هذه الهواتف قادرة على الاستمرارية طوال السنوات القادمة والتعامل مع جميع تحديات التطبيقات الثقيلة المستقبلية بسهولة شديدة.

ما هي أفضل هواتف الألعاب في عام 2021؟

1- iPhone 12 Pro Max أقوى هواتف الألعاب هذا العام



هاتف iPhone 12 Pro Max هو أقوى هاتف ذكي في العالم بلا منازع بفضل شريحة آبل A14 Bionic وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجارام وسعة تخزين داخلية بحجم 256 أو 512 وبالتأكيد يمكنك الاكتفاء بسعة 128 جيجابايت.

وكما تعلمون، يحتوي الهاتف على شاشة قياسها 6.7 بوصة بتقنية OLED توفر تجربة لعبة ومشاهدة ممتعة ولكن الجانب السلبي الوحيد فيها أنها تعمل بمعدل تحديث 60Hz فقط. من خلال مراجعة Tom`s Hardware الهاتف قادر على العمل لمدة 10.53 أثناء تشغيل الألعاب وهي فترة زمنية قياسية.

شاشة ساطعة بألوان راقية وعمر بطارية طويل وأداء خارق. بالتأكيد هو أفضل وأقوى هواتف الألعاب التي يمكنك شراؤها هذا العام. للأسف سعره مرتفع قليلاً ولكن تأكد أنك تشتري هاتف للسنوات القادمة.

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2- Samsung Galaxy S21 Plus أقوى هواتف الألعاب بنظام أندرويد



ياله من هاتف أندرويد. بالتأكيد وكما تعلمون هاتف Galaxy S21 Plus ليس مجرد هاتف للألعاب، ومع ذلك هو يحتوي على عتاد هاردوير صاروخي قادر على التعامل مع جميع التطبيقات الحديثة وتشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت ودون أن تشعر بأي هبوط أو تدني في أدائه.

يحتوي الهاتف على معالج كوالكم طراز Snapdragon 888 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجارام. لديه شاشة استثنائية Dynamic AMOLED بدقة +FHD ومعدل تحديث 120Hz.

للأسف سعر الهاتف مرتفع قليلاً والبطارية بسعة 4800 ميللي أمبير، ومع ذلك هي ليست قادرة على الصمود حتى 10 ساعات. من خلال المراجعات وصلت بالضبط حتى 9 ساعات و 41 دقيقة. على الرغم أنه ليس موجه تحديداً للألعاب ولكن تأكد أنك قادر على تشغيل جميع الألعاب الحديثة بسهولة شديدة ولمدة أعوام قادمة من الآن.

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3- RedMagic 5G قادر على تشغيل كافة التطبيقات الثقيلة



RedMagic 5G من أفضل هواتف الألعاب لأنه يحتوي على معالج Snapdragon 865 ويأتي برامات 8 أو 12 جيجارام وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت. للأسف لا يحتوي على منفذ لقارئ بطاقات ذاكرة MicroSD ولذلك إذا قررت شراءه ينبغي أن تذهب مباشرة مع طراز 256 جيجابايت.

لديه شاشة رائعة بتقنية AMOLED قياسها 6.65 بوصة بدقة عرض +FHD ومعدل تحديث 144Hz. ومع ذلك هو أكثر من مجرد هاتف للألعاب.

لديه تكوين كاميرا ثلاثي بدقة 64 و 8 و 2 ميجا بايت وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابايت. من خلال الاختبارات بطارية الهاتف قادرة على العمل لمدة 11 ساعة و 23 دقيقة وهي فترة زمنية استثنائية بكل تأكيد. كل شيء رائع في الهاتف على كونه هاتف موجه للألعاب، بدءاً من قوة الأداء والسعر “المعقول” 550$ دولار أمريكي تقريباً، وشاشة بمعدل تحديث عالي وعمر بطارية طويل جداً.

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4- Asus ROG Phone 5 شاشة بمعدل تحديث فائق السرعة



يأتي هاتف Asus ROG Phone 5 على قمة هرم أفضل هواتف الألعاب لأسباب عديدة. فعلى صعيد الأداء في الألعاب، سوف تجده يمتاز بمعالج صاروخي طراز Snapdragon 888 وهو أحدث وآخر ما توصلت له كوالكم. هذا المعالج قادر على تدمير أي شيء يقف أمامه.

ولكن هذا ليس كل شيء، فلن تستمتع بالألعاب إلا إذا كانت لديك شاشة رائعة، ولحسن الحظ هاتف Asus ROG Phone 5 يحتوي على شاشة مذهلة AMOLED قياسها 6.67 بوصة بمعدل تحديث 144Hz ودقة عرض +FHD. الهاتف وزنه ثقيل ولكن هذا بسبب بطاريته التي لديها القدرة على العمل لمدة زمنية تفوق 10 ساعات من اللعب المتواصل.

سعة ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 6 أو 8 أو 12 جيجارام. بينما سعة التخزين الداخلية بمساحة 128 أو 256 جيجابايت. هاتف رائع بكل المقاييس من أجل الألعاب، سواء في سياق الحديث عن الأداء أو سرعة معدل تحديث الشاشة.

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5- Samsung Galaxy Note 20 Ultra أفضل الهواتف من حيث القيمة



يمتاز هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra بشاشة ضخمة Dynamic AMOLED 2X قياسها 6.9 بوصة بدقة QHD ومعدل تحديث 120Hz وتقنية +HDR10. باختصار هي واحدة من أفضل الشاشات التي يمكنك الاستمتاع عليها بالألعاب الحديثة.

ومن حيث الأداء، يحتوي الهاتف على معالج Exynos 990 أو Snapdragon 865 وتأكد أن كلاهما قادرين على “هرس” جميع الألعاب الحديثة بسهولة شديدة. لحسن الحظ أن هناك منفذ لبطاقات MicroSD ولذلك لا توجد مشكلة إذا قررت الذهاب مع النسخة التي تأتي بسعة ذاكرة 128 جيجابايت. وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 12 جيجارام.

هاتف رائع بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء للألعاب أو حتى للتصوير الفوتوغرافي ولجميع المهام والوظائف الروتينية في استخدامك اليومي. وفوق كل هذا لا ننسى ميزة قلم S-Pen التي تساعدك على الكتابة على الشاشة بسهولة شديدة. البطارية بسعة 4500 ميللي أمبير ومن خلال مراجعات الطرف الثالث قادرة على العمل أكثر من 10 ساعات.

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6- OnePlus 9 Pro قادر على التعامل مع كافة التحديات المستقبلية



يحتوي هاتف OnePlus 9 Pro على أحدث شرائح المعالجة من كوالكم طراز Snapdragon 888 ويأتي بشاشة قياسها 6.7 بوصة AMOLED بدقة QHD وأقصى معدل تحديث بسرعة 120Hz. ذاكرة الرامات بحجم 8 أو 12 جيجارام، وسعة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت.

للأسف الشديد لا يوجد منفذ لقارئ بطاقات الذاكرة. بالحديث عن المميزات، فهو يمتاز بشاشة رائعة بألوان نابضة بالحياة ويقدم أداء قوي جداً مع الألعاب الحديثة ولديه تكوين كاميرا خلفية مثالي ويوفر صور ومقاطع فيديو عالية الجودة. هناك مزايا إضافية رائعة مثل الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة.

البطارية قادرة على توفير تجربة لعب متواصل حتى 10 ساعات و 40 دقيقة. بالتأكيد هو هاتف رائع ومميز ولكن إطارات الشاشة المنحنية قد لا يفضلها البعض، كما أنها من الممكن أن تشكل خطراً على حياة الهاتف إذا سقط منك الهاتف دون قصد على أحد حوافه، بالإضافة إلى ذلك سعره مرتفع.

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7- Oppo Find X3 Pro مثال رائع لمعنى هواتف الألعاب



تأتي شاشة الهاتف بتقنية OLED قياسها 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120Hz ودقة عرض QHD. يأتي الهاتف بخيار واحد في ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 12 جيجارام وهو شيء رائع من أجل السنوات القادمة.

بالتأكيد المعالج طراز كوالكم Snapdragon 888 وذاكرة داخلية 256 جيجابايت. ولكن الجانب السلبي الوحيد أنه لا يوجد منفذ لقارئ بطاقات الذاكرة. تكوين وحدة الكاميرا الخلفية استثنائية بدقة 50 ميجا بكسل للمستشعر الأساسي. وبدقة 50 ميجا بكسل لكاميرا العرض الواسع وبدقة 13 ميجا بكسل لكاميرا التقريب وعدسة ماكرو مخصصة بدقة 3 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 وهي للأسف ليست جيدة جداً في صور السيلفي. ولكن بالحديث عن الأداء، فهو من أفضل هواتف الألعاب في عام 2021 من حيث القدرة على تشغيل جميع الألعاب والتطبيقات الحديثة الثقيلة بسهولة شديدة.

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