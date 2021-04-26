تقرير – ساعة ابل قد تتمكن من قياس ضغط الدم مستقبلاً!

ساعة ابل بات دورها يتخطى كونها إكسسوار رياضي إلى كونها جهاز لمتابعة ومراقبة الصحة والعلامات الحيوية في الجسم، آخر التقارير تشير إلى أن ابل تعمل على تقنية جديدة تساعد الساعة على قياس ضغط الدم!

في العادة، يتعمد الأطباء على أجهزة متخصصة لقياس ضغط الدم وتشترك جميعها – أياً كان نوعها – في وجود إطار هوائي Cuff يلتف غالباً حول الذراع من أجل قياس الضغط.

قياس الضغط عبر ساعة ابل

وفقاً لبراءة الاختراع التي سجلتها ابل مؤخراً، فإن قياس ضغط الدم عبر ساعة ابل سوف يتم من خلال حساس تخطيط اهتزاز القلب Seismocardiogram ، حيث سيتم تحليل البيانات التي يجمعها بواسطة شبكات الذكاء الاصطناعي في الساعة دون الحاجة إلى أي معدات أخرة مثل الإطار الهوائي في أجهزة الضغط التقليدية.

على عكس مخطط رسم القلب ECG الذي يعتمد على الإشارات الكهربائية لمراقبة معدل ضربات القلب، يقيس مخطط اهتزاز القلب Seismocardiogram الاهتزازات الدقيقة الناتجة عن ضربات القلب.

أيضاً سوف تعتمد الساعة على البيانات القادمة من حساس التسارع والجيروسكوب في الساعة لتقدير ضغط الدم أيضاً باستخدام الشبكات العصبونية Neural networks أو بصيغة أخرى الذكاء الاصطناعي.

حالياً تستطيع ساعة ابل قياس معدل نبضات القلب وكذلك إجراء رسم القلب ECG ومؤخراً في الإصدار السادس Apple Watch Series 6 تم إضافة ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم.

قياس السكر عبر ساعة ابل

الجيل السابع من ساعة ابل القادم نهاية العام الجاري قد يحتوي أيضاً على ميزة قياس نسبة السكر في الدم وفقاً لتسريبات سابقة.

قياس نسبة السكر عبر الساعة سيتم من خلال حساس ضوئي مدمج في الساعة، وقد سجلت ابل بالفعل براءة اختراع لذلك.

إذا استطاعت ابل تنفيذ براءات الاختراع ونقلها إلى الاستخدام الفعلي في الساعة، فقد تكون قد أحدثت طفرة هائلة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء وخصائصها الصحية عبر تتبع أمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم المرتفع من خلال الساعة، وإن كانت لن تغني عن استخدام الأجهزة الطبية المتخصصة.