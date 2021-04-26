تطبيقات رمضان للايفون والايباد (14) – مصحف المدينة النبوية وتطبيق مجاني لفترة محدودة!

مرحباً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية والتي ننشرها على مدار الشهر الكريم. لدينا اليوم تطبيقان مميزان للغاية: تطبيق إسلامي وهو مصحف المدينة النبوية والآخر تطبيق Photo Vault لإخفاء الصور المتاح مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق مصحف المدينة النبوية

من التطبيقات الإسلامية المميزة صادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. يَعْرِض التطبيق نسختين عاليتي الدِّقَّة من “مصحف المدينة النبوية” برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، بالغضافة إلى مزايا أخرى مثل:

دعم ثلاث عشرة لغة عالمية

خاصية البحث السريع

الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية

تسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة.

سبعَ ترجمات نصِّية إلكترونية كاملة.

عرض صفحات المصحف بطريقة تقليب الكتاب (flip)

يضم “التفسير الميسَّر” وعدداً من الكتب العلمية، مع خيار تنزيلها أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق ScannerLens+ مسح الأوراق والمستندات وتحويلها إلى PDF

تطبيق مميز يمكنك من عمل مسح ضوئي للمستندات والأوراق مع إمكانية التعديل عليها وتحويلها إلى ملفات PDF أو حفظها كصور عادية وأيضاً خيارات أخرى مثل التعرف على النصوص داخل الصورة واستخراجها وتحويل النصوص إلى صيغة رقمية للنسخ واللصق والتعديل . السعر الأصلي للتطبيق 5.99$

السعر : مجاني لفترة محدودة