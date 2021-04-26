تطبيقات رمضان للاندرويد (14) – تطبيق مميز لتغيير الخلفية حسب الطقس، مع أفضل تطبيق للتحميل

نستمر في مشاركتكم أفضل التطبيقات والألعاب لشهر رمضان، واليوم وبعد أن شاركناكم تطبيقات إسلامية تغطي جميع المجالات تقريبًا نعود لتقديم التطبيقات الجديدة والمفيدة بشكل عام، ونبدأ مع تطبيق Weatherback الجديد والذي يسمح بإضافة حالة الطقس على الخلفية مباشرةً، مع افضل تطبيق للتحميل من الإنترنت على أندرويد وهو تطبيق ADM إضافةً إلى لعبة مسلية تستحق التجربة

تطبيق ADM الأفضل للتحميل على أندرويد



لعلّنا جميعًا على علم بتطبيق IDM الموجود على أجهزة الكمبيوتر، وهو الذي يسمح لك بالحصول على أعلى سرعة ممكنة عند التحميل من على الإنترنت، هذا التطبيق يعمل بنفس الآلية تقريبًا، ولديه قرابة المليون تقييم إيجابي مع تحميلات كثيرة جدًا، التطبيق يستحق الاقتناء لو كنت تحمل الكثير من الملفات على هاتفك الأندرويد.

السعر : مجّاني

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لعبة Core Defense، لعبة جديدة ومسلية للأندرويد

هذه اللعبة هي من الألعاب ثنائية الأبعاد المسلية إلى حد كبير والتي تسبب الإدمان في حالات كثيرة! واللعبة تصف نفسها بأنها سهلة التعلم لكنها صعبة الاتقان! كما أنها تقدم جلسات لعب قصيرة لكن متتابعة، إن كنت تبحث عن لعبة من النوع الاستراتيجي فهذه اللعبة ستكون مناسبة لك إلى حد كبير، جربها الآن.

السعر : مجّانية

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تطبيق Weatherback للتغيير على الخلفية طبقًا للطقس



هذا التطبيق الجديد والمميز يقدم تجربة لطيفة، حيث أنه يقوم بإضافة مؤثرات على الخلفية التي تستخدمها على هاتفك سواء على الخلفية الرئيسية أو على شاشة القفل، وهذه التأثيرات تعكس حالة الطقس ثواء كان مثلج، حار أو غير ذلك، التطبيق جديد وتقييماته مميزة حتى الآن كما أن فكرته لطيفة، يستحق التجربة بالطبع.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.