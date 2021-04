إطلاق تحديث iOS 14.5 و iPadOS 14.5 – هذه أهم المزايا الجديدة!

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 14.5 و iPadOS 14.5 وهي تحديثات فرعية مهمة لهواتف الايفون وأجهزة الايباد، حيث تضم العديد من المزايا المهمة وتصلح بعض الأخطاء فضلاً عن التحسينات الأمنية.

ميزة عدم التتبع

بعد التحديث سوف تتم مراقبة التطبيقات المثبتة على الجهاز مع ظهور رسالة منبثقة تتيح لك حرية الاختيار إما بعدم السماح للتطبيق بتتبعك وجمع بياناتك Ask App not to Track وحينها سوف تصبح كافة بياناتك مجهولة ومحفوظة بعيداً عن أعين التطبيق.

الخيار الآخر هو السماح بالتتبع بالضغط على سماح Allow وعندها سوف يجمع التطبيق بياناتك ويرسلها إلى الشركات الإعلانية التي ستحللها لاحقاً لتعرض لك الإعلانات المناسبة.

تحسينات وتحصينات أمنية

تحديث iOS 14.5 سوف يحمل تحصيناً ضد هجمات المخترقين من نوع Zero Click تحديداً، والتي تتيح للمخترقين الوصول إلى جهاز الضحية دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم كالضغط على رابط احتيالي مرسل له في رسالة. كما سيتم أيضاً تحسين ميزة تحذير الموقع الاحتيالي في متصفح سفاري Fraud Website warning.



إصلاح مشكلة الشاشة الخضراء في هواتف ايفون 12

بعض هواتف الايفون 12 تعاني من مشكلة في الشاشة حيث تبدو الشاشة كما لو كانت مغطاة بفلتر أخضر أو إضاءة خضراء.

هذه المشكلة بدأ الحديث عنها منذ نوفمبر الماضي وبعدها أطلقت ابل عدة تحديثات بهدف إصلاحها. المستخدمون الذين لا يزالون يعانون من تلك المشكلة إلى الآن قد يستفيدون كثيراً من تحديث iOS 14.5 القادم.

ميزة أمنية جديدة في الايباد

يحتوي التحديث على ميزة أمنية جديدة في أجهزة الايباد بحيث يتم إغلاق الميكروفون الداخلي للجهاز في حالة إغلاق غطاء الحماية الخاص بالجهاز لمنع التطبيقات من الوصول إليه.

هذه الميزة كانت موجودة أولاً في أجهزة الايباد برو إصدار 2020 والآن تقوم ابل بتوفيره للمزيد من أجهزة الايباد.

تطبيق الاختصارات

تمت إضافة اختصارات جديدة من أجل التقاط صورة للشاشة “سكرين شوت”، والتبديل بين أوضاع بيانات الهاتف 4G أو 5G.

تطبيق الموسيقى

هناك تغييرات بسيطة في الواجهة، عند الضغط مطولاً على أي مقطع صوتي أو أغنية سوف يظهر خياران: تشغيلها كآخر مقطع في الألبوم، وعرض كامل الألبوم. أيضاً تم استبدال زر التنزيل بثلاث نقاط تعرض خيارات مختلفة خاصة بالمقطع.

ميزة مهمة من أجل بطارية هواتف ايفون 11

ابل سوف تقوم عبر تحديث iOS 14.5 بـ “إعادة معايرة” أو إعادة تقييم الأرقام والنسب التي تظهر في خيار “الحد الأقصى Maximum Capacity” وأيضاً خيار “أقصى قدرة للأداء Peak Performance Capacity” الموجودين في قسم صحة البطارية.

ابل تفعل ذلك لأن بعض مستخدمي سلسلة ايفون 11 أبلغوا عن وجود أرقام وتقديرات غير دقيقة و غير صحيحة حول حالة البطارية عند التأكد منها من خلال قسم صحة البطارية Battery Health في الإعدادات.

تلك المشكلة لا تعني خللاً في البطارية ولا تؤدي إلى ذلك، بل إعلدة تقييم لحالة البطارية حتى يحصل المستخدم على صورة حقيقية لوضع البطارية وأدائها الفعلي.

تحديثات تطبيقات النظام

هناك بعض تطبيقات النظام الأساسية التي حصلت على مزايا جديدة في تحديث iOS 14.5 :

تحديث في تصميم تطبيق البودكاست.

تحديث في تصميم وطريقة عرض الأخبار في تطبيق أخبار ابل.

تحسينات واسعة في تطبيق الخرائط.

التحديثات الأخيرة قبل iPadOS / iOS 15

تحديث iOS 14.5 و iPadOS 14.5 سوف تكون التحديثات الفرعية الكبيرة الأخيرة التي تطلقها ابل قبل الإعلان رسمياً عن التحديثات السنوية الكبرى في مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021 في مطلع يونيو المقبل.

التحديثات الكبرى سوف تضم iOS 15 و iPadOS 15 بالإضافة إلى تحديثات الساعة والتلفاز وأجهزة ماك.