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شجاعة شاب تمنع وقوع حادث مأساوي.. شاهد الفيديو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو، يظهر من خلاله شاب شجاع يقفز لداخل سيارة مترنحة ويوقفها، لينقذ بذلك حياة الناس الموجودين في المنطقة.

وقعت هذه الحادثة في ميدان سكاندربغ الواقع في العاصمة الألبناية بتيرانا، حيث تفاجأ الأشخاص الموجدون بالساحة بسيارة تسير بشكلٍ مترنح، وهذا ما دفع أحد الشبان للقفز لداخلها من خلال النافذة وإيقافها.

وقالت الشرطة إنّ سائق السيارة البالغ من العمر 32 عاماً كان تحت تأثير المخدرات، ولم يتمكن أحد من فتح الباب عليه لأنّه أقفل على نفسه.

وأكدت الشرطة قيامه بصدم 3 سيارات في أماكن متفرقة من المدينة، قبل أن يقوم الشاب الشجاع الذي لم تكشف هويته بإيقاف السيارة من قفزته الجريئة.

وحظي تصرف الشاب بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا عليه، وقالوا إنّه أنقذ حياة الناس بشجاعته وسرعة بديهته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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