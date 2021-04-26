فيسبوك تحصد أول جائزة أوسكار في تاريخها

دخلت شركة فيسبوك الأمريكية تاريخ جائزة الأوسكار، وذلك بعدما قادها الفيلم الوثائقي القصير Colette للفوز بأول أوسكار في تاريخها.

حيث فاز الفيلم الذي أنتجته Oculus VR التابعة لفيس بوك جائزة “أفضل فيلم وثائقي قصير” في النسخة الـ93 من حفل جوائز الأوسكار.

ويتناول الفيلم الذي تبلغ مدّته 24 دقيقة حياة كوليت مارين كاثرين، عضوة المقاومة الفرنسية أثناء سفرها لألمانيا لأول مرة منذ 74 عاماً.

يذكر أنّ الأكاديمية نجحت في تنظيم حفل الأوسكار رغم انتشار فيروس كورونا، حيث فرضت مجموعة من القيود، وسمحت للحضور بعدم ارتداء الكمامات، كما طلبت من الفائزين التحدث بدون كمامة أمام الكاميرا لأنّ الحفل ينقل تلفزيونياً

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