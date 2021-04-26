جنرال موتورز تُطلق خدمة تغني عن خرائط غوغل

أطلقت شركة جنرال موتورز خدمة جديدة تغني السائقين عن خدمة خرائط غوغل أطلقت عليها Maps Plus.

وستعمل الخدمة الجديدة من خلال مزود الخرائط Maps Plus المفتوح المصدر، وستوفر للسائقين الذين يقودون سيارات من المعامل التابعة لها معلومات دقيقة حول الجهة التي يتجهون إليها، وكم الوقت المتوقع لوصولهم إليها، بالإضافة لمعلومات حول السرعة المحددة على طريق السفر، وأماكن تواجد محطات الوقود.

وستكون هذه الخدمة مناسبة للأجهزة غير المجهزة لأنظمة تنظيم المواقع، وسيتم طرحها كجزء من خدمات OnStar Connected Services مقابل 15 دولارا أمريكيا شهرياً.

يُذكر أنّ جنرال موتورز ستوفر الخدمة لأكبر عدد من سيارات شيفروليه، كاديلاك، وبويك، والتي أنتجتها الشركة من عام 2018.

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