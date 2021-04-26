مزرعة مقدونية تشهد ولادة عجل برأسين.. شاهد

شهدت مزرعة تقع في قرية كرافاري بالقرب من مدينة بيتولا، الواقعة في شمال مقدونيا، ولادة عجل برأسين بسبب عيب خلقي.

وقال المزارع فاسكو بوبوفسكي إنّ إحدى بقراته ولدت عجلاً لديه 4 عيون، أنفان، فمان، وجمجمتان.

وأبدى المزارع دهشته من بقاء العجل على قيد الحياة رغم أنّه مولود بدماغ واحد، وقال إنّ العجل ينمو بشكلٍ طبيعي منذ ولادته يوم 16 أبريل الجاري، ليخالف بذلك القاعدة الشائعة التي تقول إنّ الحيوانات التي تولد بتشوهات خلقية تموت بعد فترةٍ قصيرة من ولادتها.

وقام المزارع بنشر فيديو لعجله النادر، حيث ظهر العجل وهو يقف على قدميه ويشرب الحليب من يد صاحبه، كما بدا واضحاً التفاعل بين رأسيه وباقي أعضاء جسده.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على الإنترنت، حيث أبدى عدد كبير من رواد مواقع تعاطفاً مع العجل، وتمنوا أن ينمو ويعيش بشكلٍ طبيعي.

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