Honor تكشف عن هاتفها Play 20 بتكلفة منخفضة

كشفت شركة Honor الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بتكلفة منخفضة ومواصفات جيدة، أطلقت عليه Honor Play 20.

وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Unisoc T610 ثماني النوى، بسرعة 1.8 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Magic UI 4.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة ودقة عرض HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثنائية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، مع إمكانية زيادة حجمها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4،6،8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُشار إلى أنّ هونر ستُطلق الجهاز الجديد في الأسواق خلال الفترة القادمة، بسعر يتراوح ما بين 138 و215 دولارا أمريكيا.

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