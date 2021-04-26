دراسة جديدة: الفطر يقي من السرطان

أكدت دراسة أمريكية جديدة قام بها باحثون من معهد ولاية بنسلفانيا للسرطان، ونُشرت في مجلة “أدفانسيز إن نيوتريشن” وجود علاقة وثيقة بين تناول الفطر وانخفاض احتمال الإصابة بالسرطان.

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على مراجعة 17 دراسة نُشرت ما بين عامي 1966 و2020، لتحديد الصلة ما بين الفطر والسرطان.

وقال الباحثون إنّ تناول 18 غراماً من الفطر بشكل يومي، يخفض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 45%.

وأكد العلماء حاجتهم لإجراء دراسات أخرى من أجل تحديد أنواع السرطانات التي قد تتأثر بتناول الفطر.

وبرر الباحثون قُدرة الفطر على مكافحة السرطان باحتوائه على البروتين، المعادن، الألياف، ومضادات الأكسدة التي تقي من الخلايا السرطانية.

وأشار العلماء في ختام الدراسة لوجود ارتباط وثيق بين استهلاك الفطر المرتفع والوقاية من السرطان، وقالوا إنّ للفطر دور كبير في النظام الغذائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية