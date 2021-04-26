صائد كنوز يساعد عائلة على إيجاد “كنز الجد”

لجأت عائلة أمريكية تعيش في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، لصائد كنوز؛ لكي يساعدهم في العثور الكنر الذي تركه جدهم.

وبررت الأسرة لجوأها لصائد الكنوز لفقدانهم الأمل في العثور على الكنز بعدما ظلوا يبحثون عن الكنز لمدة 10 سنوات.

وقالت العائلة إنّهم استأجروا في أحد المرات مقاولاً لسحب بعض الألواح الأرضية للعثور على الكنز دون جدوى، وهذا ما دفعهم للتعاقد مع صائد كنوز يعيش في ولاية كونتيكيت.

ونجح صائد الكنوز في إيجاد الكنز الذي كان عبارة عن 46 ألف دولار أمريكي تحت أحد الألواح الأرضية، وذلك بعد 10 ساعات من البحث المتواصل.

وقال أحد أفراد العائلة إنّهم بحثوا في المكان الذي وجد فيه صائد الكنوز الأموال لكنّهم لم يعثروا على شيء.

من جهته قال صائد الكنوز إنّ التلميحات تكون في العادة غير صحيحة بمعظمها، وأنّه يبحث عن الكنوز في الأماكن غير المتوقعة.

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