علام يدل الشيب المبكر؟

أشار المركز الاتحادي للتوعية الصحية إلى أنّ الشيب المبكر يدل على مجموعة من المشكلات الصحية.

وقال المركز الألماني إنّ الشيب المبكر قد يحدث نتيجة عوامل وراثية، وفي هذه الحالة لا يعدّ دليلاً على وجود مشكلات صحية.

وحدد المركز الاتحادي الأمراض التي يدل عليها الشيب المبكر، وقالوا إنّه قد يدل على الإصابة بأمراض الغدة الدرقية، والغدد الهرمونية، وأمراض المناعة الذاتية.

أو قد يدل على نقص فيتامين B12 بخاصة لدى الأشخاص النباتيين، لأنّ هذا الفيتامين لا يوجد سوى في الأغذية الحيوانية.

وأشار المركز إلى أنّ العوامل النفسية كالتوتر تُسرّع في ظهور الشيب، لأنّ له أثراً سلبياً على الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر.

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