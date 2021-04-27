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علام يدل الشيب المبكر؟

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار المركز الاتحادي للتوعية الصحية إلى أنّ الشيب المبكر يدل على مجموعة من المشكلات الصحية.

وقال المركز الألماني إنّ الشيب المبكر قد يحدث نتيجة عوامل وراثية، وفي هذه الحالة لا يعدّ دليلاً على وجود مشكلات صحية.

وحدد المركز الاتحادي الأمراض التي يدل عليها الشيب المبكر، وقالوا إنّه قد يدل على الإصابة بأمراض الغدة الدرقية، والغدد الهرمونية، وأمراض المناعة الذاتية.

أو قد يدل على نقص فيتامين B12 بخاصة لدى الأشخاص النباتيين، لأنّ هذا الفيتامين لا يوجد سوى في الأغذية الحيوانية.

وأشار المركز إلى أنّ العوامل النفسية كالتوتر تُسرّع في ظهور الشيب، لأنّ له أثراً سلبياً على الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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