فرانسيس مكدورماند تدخل التاريخ بحصولها على الأوسكار الثالث

تمكنت النجمة الأمريكية فرانسيس مكدورماند من دخول التاريخ من أوسع أبوابه، من خلال حصولها على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم أرض الرحل.

وتُعد هذه الجائزة ثالث جائزة أوسكار تحصل عليها النجمة الأمريكية في مسيرتها، لتدخل بذلك قائمة تضم 6 فنانين آخرين هم إنجريد بيرجمان، والتر برينان، دانيال دي لويس، جاك نيكلسون، وميريت ستريب، والنجمة كاثرين هيبورن التي حصدت 4 جوائز أوسكار خلال مسيرتها الفنية.

وعبّرت الفنانة الأمريكية عن سعادتها بهذا التتويج، وشكرت العاملين معها في الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً.

يُذكر أنّ حفل الأوسكار الـ93 أقيم داخل مسرح قطارات يونيون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

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