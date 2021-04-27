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فرانسيس مكدورماند تدخل التاريخ بحصولها على الأوسكار الثالث

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت النجمة الأمريكية فرانسيس مكدورماند من دخول التاريخ من أوسع أبوابه، من خلال حصولها على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم أرض الرحل.

وتُعد هذه الجائزة ثالث جائزة أوسكار تحصل عليها النجمة الأمريكية في مسيرتها، لتدخل بذلك قائمة تضم 6 فنانين آخرين هم إنجريد بيرجمان، والتر برينان، دانيال دي لويس، جاك نيكلسون، وميريت ستريب، والنجمة كاثرين هيبورن التي حصدت 4 جوائز أوسكار خلال مسيرتها الفنية.

وعبّرت الفنانة الأمريكية عن سعادتها بهذا التتويج، وشكرت العاملين معها في الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً.

يُذكر أنّ حفل الأوسكار الـ93 أقيم داخل مسرح قطارات يونيون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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