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الكورية يوه جونج يون تُهدي بلادها جائزة أوسكار

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت الفنانة الكورية الجنوبية يوه جونج يون جائزة الأوسكار “لأفضل ممثلة مساعدة”، عن دورها في فيلم مياري، لتكون أول كورية جنوبية تنال هذه الجائزة القيمة.

وعبّرت الفنانة الكورية الجنوبية عن سعادتها بهذه الجائزة، وقالت إنّ هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، وأنّها بنت مسيرتها الفنية خطوةً بخطوة.

وأشادت يوه جونج يون بزملائها الفنانين الذين تنافسوا معها على الجائزة، وقالت إنّ التنافس بيننا غير ممكن، لأنّنا لعبنا أدواراً مختلفة، وأنّها حصلت على الجائزة لأنّها امتلكت القليل من الحظ.

يذكر أنّ الممثلة الكورية الجنوبية تعد ثاني ممثلة آسيوية تحصد الجائزة، بعد اليابانية ميوشي أوميكي التي فازت بها عام 1998.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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