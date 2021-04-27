“موتورولا” تكشف عن هاتف ببطارية قوية وسعر منخفض

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتف جديد ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ومواصفات مميزة، أطلقت عليه Moto G20.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Unisoc T700 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة MY UX.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة IPC LCD مقاس 6.5 بوصة وجودة عرض HD، ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز سعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 غيغا بايت.

وستبلغ سعة البطارية في هذا الجهاز 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ موتورولا ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية باللونين الوردي والأزرق، وبسعر 149 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية