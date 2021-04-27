خمس مميزات جديدة قادمة لتطبيق سناب شات – كن أول من يعرفها!

منصة سناب شات هي واحدة من أهم منصات التواصل الاجتماعي في أسواق عديدة منها السوق الخليجي بالطبع، وعلى كل حال، لازال سناب شات متمسكًا بقوته بالرغم من أن المنافسين وخصوصًا فيسبوك قد اقتبسوا كل مميزاته تقريبًا! لكن المنصة تخطط حاليًا لخمس مميزات وخواص جديدة تم تسريبها، وهي التي سنشاركها معكم اليوم.

خاصية Remix Stories

أولى الخواص الجديدة القادمة لسناب شات والتي ظهرت في التسريبات هي خاصية Remix Stories، وهي خاصية متعلقة بالقصص Stories كما تلاحظ من اسمها، وتأتي هذه الخاصية كمنافس متواضع لتطبيق تيك توك، حيث سيمكنك من خلالها عمل Remix أو إعادة دمج للقصص على شكل فيديو قصير.

خاصية إلغاء الإرسال Cancel Send

تم اكتشاف هذه الخاصية الجديدة من طرف متخصص الهندسة العكسية Alessandro Paluzzi وهو نفسه الذي اكتشف باقي الخواص الموجودة في هذا المقال، وخاصية Cancel Send وكما يظهر من اسمها ستتيح لك إلغاء إرسال الرسائل لكن في حالة أن الطرف الآخر لم يراها بعد.

خاصية الملصقات المفضلة

تم ايضًا اكتشاف خاصية الملصقات المفضلة Favorite Stickers وهي خاصية متعلقة بالقصص كما يمكنك أن تلاحظ، وبهذا سيبدأ سناب شات في إتاحة منطقة ضمن التطبيق للملصقات المفضلة مثل التطبيقات المنافسة، وهو أمر يظهر للمرة الأولى.

خواص جديدة لمشاركة القصص

اكتشف نفس المتخصص ذاك خاصية جديدة لها علاقة بالقصص وآلية عملها على تطبيق سنابشات وذلك بعد وصول التحديث الجديد بالطبع، وهو ما سيحدث قريبًا، ونحن هنا نتحدث عن نوع جديد من القصص يعرف بـShared Story ومن خلاله سيمكنك دعوة الأصدقاء للمشاركة ضمن القصة الخاص بك!

يمكن وصف هذه الخاصية بأنها ستكون عبارة عن قصة تشاركية تضم المحتوى من أكثر من مستخدم لكن بطريقة وأسلوب معينين.

خاصية Friend Check-Up

آخر الخواص الجديدة التي سمعنا عنها هي خاصية Friend Check-Up والتي ستعمل على حماية المستخدمين من الأشخاص الأغراب على سناب شات وما يسببونه من مشاكل، ومن خلال هذه الخاصية سيمكنك أن تتأكد من أن الملف الشخصي هو فعلًا مملوك لصديقك!