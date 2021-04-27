أفضل الحواسيب اللوحية بنظام الأندرويد التي ننصح بشرائها في 2021

عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل الحواسيب اللوحية في عام 2021، عليك أن تضع كامل تركيزك واهتمامك على التطبيقات الضرورية التي تحتاج إليها، نظراً لأن جميع الأجهزة اللوحية أو “على الأقل” أغلبها متشابهة في الأداء وعمر البطارية.

هل تريد أن تكون قادراً على تثبيت أي تطبيق أندرويد على متجر جوجل بلاي؟ إذن ينبغي أن تُخرج تماماً حواسيب Amazon Fire من قائمتك. للأسف لوحيات أمازون ستشكل عائقاً كبيراً أمامك وستضطرك على تعطيل مزايا الحماية والأمان لكي تكون قادراً على تثبيتها. نعم، سوف تضطر على تعطيل مزايا الأمان في جهاز Amazon Fire اللوحي من أجل تثبيت حتى تطبيق Gmail أو أي من تطبيقات جوجل الأخرى.

في الحقيقة قبل أن نستعرض لكم قائمة أفضل الحواسيب اللوحية في العام الذي نعيشه، ربما لدينا بعض التوصيات التي يمكن أن ننصحكم بها، ونحن متأكدين تماماً أنها سوف تحوز على إعجابكم وستوفر لكم تجربة استخدام مثالية بناءً على نوع استخداماتكم.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد حاسوب لوحي من أجل الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المرئي، فحينها فكر ملياً في جهاز Galaxy Tab S6 Lite. ولكن لو كنت تخطط لاستخدام الجهاز اللوحي في كتابة بعض التقارير أو المقالات على تطبيق الوورد، فحين إذن ننصحك باختيار جهاز Galaxy Tab S6. هذا التابلت سيكون حتى وسيلتك المثالية بدلاً من الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

ولكن إذا كنت تريد جهاز لوحي يمكنك مشاركته مع أفراد عائلتك وسوف يكون هناك العديد من مجالات الاستخدامات المختلفة، فحينها لن تجد أفضل من حاسوب هواوي MediaPad M5 Lite. لكن لو كنت تخطط لشراء حاسوب لوحي بسعر اقتصادي ولن تشكل قيود أمازون عائقاً أمامك، فيمكنك شراء Fire HD 10.

على كل حال، سوف نتناول معكم مجموعة من أفضل الحواسيب المحمولة في عام 2021 عبر هذه المقالة، فهيا بنا سوياً نتعرف على كل شيء بالتفصيل.

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1- Huawei MediaPad M5 Lite أحد أفضل الحواسيب اللوحية



هو واحد من أفضل الحواسيب اللوحية في عام 2021. يمتاز جهاز Huawei MediaPad M5 Lite بمعالج Kirin 659 وكاميرا أمامية وخلفية بدقة 8 ميجابكسل. وشاشة قياسها 10.1 بوصة بدقة عرض 1920*1200. وذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجابايت وسعة تخزين داخلية حجمها 32 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك هناك فتحات المنافذ الإضافية والتي تشتمل على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة MicroSD وفتحة لمنفذ USB Type-C ومنفذ لسماعة الرأس.

هناك العديد من الأشياء الرائعة في هذا الحاسوب اللوحي، بدءاً من عمر البطارية الملحمي الذي يتخطى 13 ساعة عمل متواصلة بشحنة واحدة فقط، مروراً بشاشة العرض التي تتمتع بمعدل سطوع عالي وألوان نابضة بالحياة، وحتى ماسح لبصمات الأصابع. هناك القلم المُضمن للرسم على الشاشة، كما ويمكنك الاستمتاع بسماع الموسيقى من خلاله.

هو في النهاية خيار رائع ومثالي للعائلات التي لديها الكثير من الأبناء في المنزل. يوفر تجربة استخدام مذهلة وننصحكم بالتأكيد في التفكير فيه من أجل أبناؤكم.

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2- Amazon Fire HD 10 من أفضل أنواع التابلت في عام 2021



Amazon Fire HD 10 لديه معالج ثماني-النواة بسرعة 2 جيجاهرتز، وكاميرا أمامية وخلفية بدقة 2 ميجابكسل وشاشة قياسها 10.1 بوصة بدقة 1080 بكسل. الذاكرة الداخلية 32 أو 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي حجمها 2 جيجابايت.

هناك فتحات المنافذ الإضافية مثل فتحة لسماعة الرأس وفتحة لبطاقات MicroSD وفتحة لمنفذ USB-C. على الرغم أن سعره زهيد ومواصفاته الفنية متواضعة نوعاً ما، ولكنه يمتاز بعمر بطارية طويل قد تتعدى 13 ساعة عمل وشاشة جيدة بدقة عرض عالية الجودة.

فإذا كانت لديك عضوية مميزة في خدمة Amazon Prime Video فهو خيارك الأفضل بكل تأكيد، وتقريباً هو أفضل حاسوب من الشركة يعمل بنظام أندرويد.

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3- Samsung Galaxy Tab S7 حاسوب لوحي رائع كامل المزايا



أول شيء سيلفت نظرك له في هذا الجهاز اللوحي هو المعالج الصاروخي من كوالكم Snapdragon Qualcomm 865+ القادر على تنفيذ جميع المهام الثقيلة والتعامل مع جميع التطبيقات بسهولة شديدة. ولكن هناك أيضاً ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 256 أو 128 جيجابايت.

عمر بطارية ملحمي يتخطى 13 ساعة عمل وشاشة رائعة قياسها 11 بوصة بدقة عرض 2560*1600 بمعدل تحديث 120Hz. حاسوب لوحي نحيف وخفيف الوزن وبمواصفات فنية متطورة قادرة على توفير تجربة لعب سلسة للغاية ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو من خلال شاشة مُفعمة بالحياة.

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4- Samsung Galaxy Tab S6 Lite من أفضل الحواسيب اللوحية الاقتصادية



يعمل من خلال معالج Exynos 9610 من تصنيع سامسونج. ذاكرة رامات بحجم 4 جيجابايت. كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل بينما الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابكسل. الشاشة قياسها 10.2 بوصة بدقة عرض 2000*1200. وذاكرة داخلية سعتها 64 جيجابايت. يمتاز بحوافه النحيفة وعمر بطارية طويل وشاشة ساطعة جداً.

يمكنك اعتبار Galaxy Tab S6 Lite أحد أفضل الحواسيب اللوحية الناجحة لشركة سامسونج في منافسة حلول شركة Amazon. تصميم أنيق وانسيابي وصوت جيد جداً. سيوفر لك تجربة مشاهدة رائعة أثناء وجودك على يوتيوب أو أي من خدمات الترفيه الرقمية.

عند النظر له من الجانب فقد تعتقد أنك تتعامل مع جهاز iPad Pro. ولكن لحسن الحظ يأتي تابلت Galaxy Tab S6 Lite مُرفقاً بقلم S-Pen للرسم والكتابة على الشاشة. وبالتأكيد هو أحد أفضل الحواسيب اللوحية بسعر مناسب التي ننصحكم بشرائها لهذا العام.

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5- Galaxy Tab A7



يأتي Galaxy Tap A7 بمعالج قوي طراز Qualcomm SM6115. وشاشة 10.4 بوصة بدقة عرض 2000*1200 وذاكرة وصول عشوائي حجمها 3 جيجابايت. وذاكرة تخزين داخلية سعتها 32 جيجابايت.

هناك فتحات إضافية لمنفذ USB-C وبطاقات MicroSD. بوجه عام يمتاز الجهاز اللوحي بعمر بطارية جيد جداً يفوق 13 ساعة عمل. ويتمتع التابلت بحواف ذات إطارات أنحف من جهاز iPad Pro ومع ذلك هو أرخص منه كثيراً في السعر.

يمكنك شحنه بنفس شاحن هاتفك من خلال منفذ USB-C وسوف تستمتع بجميع تطبيقات جوجل المضمنة وتطبيقات متجر جوجل بلاي لتمضية وقت فراغك في الاستمتاع ببعض الألعاب.

في النهاية، هذه كانت أفضل الحواسيب اللوحية التي قررنا أن نختارها لكم. بالتأكيد هناك العديد من الخيارات الأخرى، ولكن هذه القائمة لن تخيب ظنك.

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