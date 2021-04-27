سعر حذاء “كاني ويست” يسجّل رقمًا قياسيًا بـ 1,8 مليون دولار

وصل سعر الحذاء الرياضي “كاني ويست سنيكرز” لمغني الراب الأمريكي الشهير، كاني ويست، خلال عملية البيع بالمزاد العلني للأحذية الرياضية، إلى 1,8 مليون دولار أمريكي.

وكانت منصة الاستثمار في الأحذية الرياضية “RARES”، هي التي دفعت أعلى سعر مسجل علنيًا للحذاء.

وتعدّ الشركة رائدة في الملكية الجزئية، مما يعطي الفرصة للمستخدمين بالاستثمار في الأحذية الرياضية من خلال شراء وتداول الأسهم فيها.

وبحسب وكالة “رويترز”، فقد فاق سعر حذاء كاني ويست حذاء لاعب كرة السلة الشهير، مايكل جوردان، بأكثر من 560 ألف دولار أمريكي.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “RARES”، جيروم ساب: إصرارنا على شراء هذا الحذاء الذي يمثل رمزية تاريخية مهمة، جاء نابعًا من الرغبة في إعطاء المجتمعات التي ولّدت ثقافة الأحذية الرياضية الأدوات اللازمة من أجل الحصول على الحرية المالية عن طريق شركتنا.

جدير بالذكر أن الحذاء الرياضي يمتاز بجلد أسود ، وهو مقاس 12 من نماذج “نايك إير ييزي 1” وله حزام في مقدمة القدم وأقفال دانتيل المميزة للعلامة التجارية باللون الوردي.

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