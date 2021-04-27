“واتس آب” يتيح ميزة الرسائل تلقائيًا بعد 24 ساعة.. قريبًا

كشف مطورو تطبيق التراسل الفوري “واتس آب” عزمهم على تدشين خاصية جديدة فيما يخص مسألة حذف الرسائل.

ويعمل المطورون، في الوقت الحالي، على تغيير إمكانية حذف الرسائل تلقائيًا.

ومن المقرر، وفق الخاصية الجديدة، أن يعرض على المستخدمين خيار حذف الرسائل تلقائيًا بعد 24 ساعة من إرسالها.

وأشار موقع WABetaInfo إلى أن هذه الميزة ستكون متوفرة بالنسبة للمحادثات الفردية والجماعية.

ولفت الموقع إلى أنه، حاليًا، يمكن للمستخدم حذف الرسائل تلقائيًا بعد مرور أسبوع فقط، وذلك عن طريق إعدادات التطبيق، ويتم حذفها لدى كل من المرسل والمتلقي.

جديرٌ بالإشارة أن هذه الخاصية تعتبر في المرحلة التجريبية، وسط توقعات ببدء اعتمادها مع التحديث الجديد المرتقب لـ”واتس آب” على كافة أنظمة التشغيل.

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