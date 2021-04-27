ممرضة تقتحم غابات كولومبيا لتقديم اللقاح للسكان الأصليين

بادرت الممرضة الكولومبية، أنسيلمو تونوبالا، بالتوجّه إلى المناطق النائية من محميات السكان الأصليين في كولومبيا، على متن دراجتها النارية، للتنقل بين سكان الغابات، وتقديم جرعات اللقاح والتوعية الصحية لمنع عدوى الوباء.

وتشكو المناطق النائية من قلة الخدمات الطبية المقدمة رغم تفشي فيروس “كورونا”، وعدم توافر مراكز لتطعيم السكان الأصليين.

وحرصت “تونوبالا”، على التجوّل بين أحياء السكان سواءً على دراجتها النارية، أو سيرًا على الأقدام نظرًا لوعورة الطرق في تلك المناطق من أجل إقناع السكان الأصليين في كولومبيا بفعالية اللقاح المضاد للفيروس، وسط ضعف حملات التوعية.

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