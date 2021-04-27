مفاجأةٌ سارةٌ لمالكي الهواتف القديمة من “سامسونج”

كشفت شركة “سامسونج” عن تطبيق جديد، يمثل مفاجأة سعيدة لمالكي الهواتف القديمة من الشركة، حيث يعطيهم فرصة استغلالها كأدوات ذكية في المنازل بدلاً من التخلص منها.

وقالت “سامسونج”: التطبيق الجديد ويحمل مسمى ‏Galaxy Upcycling at Home ‎، ‏يعطي الفرصة لأصحاب هواتف‎ Galaxy ‎القديمة حتى يستفيدوا منها في معرفة ما يجري داخل المنزل، مثل أصوات الأطفال أو الحيوانات الأليفة، حيث يساعد على وصول إشارة إلى الهاتف الجديد من خلال رسالة صوتية.

وتقوم فكرة هذا التطبيق على تحويل الهاتف القديم إلى مستشعر ضوئي، بحيث إنه عند انخفاض معدلات الإضاءة يقوم الهاتف ‏بإرسال إشارة إلى منظومة المنزل الذكي لتشغيل الإنارة ‏الكهربائية‎.‎

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