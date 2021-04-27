أخصائية غدد صماء: هذه الفئات محرومة من تناول البصل

أماطت أخصائية الغدد الصماء الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، اللثام عن كمية البصل التي يمكن تناولها في اليوم، كاشفة في الوقت نفسه، عن الفئات التي يحظر عليها إدراج البصل ضمن نظامها الغذائي.

وبحسب ما أوردته وكالة “نوفوستي”، قالت “بوتشاروفا”: كمية السعرات الحرارية في 100 غرام من البصل هي 40 سعرة حرارية فقط، ولكنه غني بفيتامينات مجموعة “بي” وحمض الاسكوربيك.

وأضافت: الحديث عن أن تناول البصل يعزز المناعة، ليس إلا مجرد أكذوبة، ورغم ذلك فإن البصل له العديد من الفوائد التي لا يمكن إغفالها.

وأردفت: يحتوي البصل على العديد من المبيدات النباتية، التي هي تمنع نمو البكتيريا والفيروسات، وهو يساعد على تعزيز عملية الهضم ويفتح الشهية، كما أنه مدرٌ خفيفٌ للبول ويساهم في التخلص من عدد من السموم.

وأشارت إلى الأشخاص الذين يشكون من مشكلات تتعلق بالتهاب البنكرياس والمعدة وقرحة المعدة، يفترض أن يتوقفوا فورًا عن تناول البصل.

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