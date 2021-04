خاصية منع التتبع – كيف تمنع التطبيقات من تتبعك بعد التحديث إلى iOS 14.5؟

مع تحديث iOS 14.5 الأخير قامت ابل بإضافة خاصية منع التتبع على الايفون والايباد. هي خاصية في غاية الأهمية أثير الجدل حولها كثيراً، فمن ناحية هي تحفظ خصوصية المستخدم وبياناته ومن ناحية أخرى تضر بالشركات الإعلانية الكبرى وأصحاب التطبيقات التي تحتوي على الإعلانات.

خاصية منع التتبع في تحديث iOS 14.5

خاصية عدم التتبع في تحديث iOS 14.5 لن تمنع ظهور الإعلانات تماماً في التطبيقات لكنها سوف تجعل منصات الإعلانات تتوقف عن تعقب وتتبع سلوك ونشاط المستخدم وتقلل جمع البيانات عنه وبالتالي لن يكون هناك تخصيص للإعلانات أي أنها لن تكون مفصلّة على مقاس المستخدم واهتماماته.

كل جهاز يحتوي على ما يعرف بمعرف الإعلانات IDFA وبتفعيل خاصية عدم التتبع، لن تتمكن فيسبوك والتطبيقات المعتمدة عليه من الوصول إليه، وبالتالي إما لن يظهر الإعلان أو سوف تكون الإعلانات أقل صلة واستهدافاً للمستخدم، لأن فيسبوك وغيرها من الشركات الإعلانية لن تعرف أي إعلان يجب أي يظهر لأي مستخدم.

في حالة قيام أي تطبيق بطلب معرف الإعلانات الخاص بك، سوف سوف تظهر لك رسالة منبثقة تنبهك لذلك مع خيارات برفض تتبع التطبيق لك Ask App Not to track أو السماح للتطبيق بذلك بالضغط على السماح Allow.

منع جميع التطبيقات من تتبعك

إذا كنت لا تود ظهور تلك النوافذ المنبثقة بشكل متكرر قد يكون مزعجاً بالنسبة لك. يمكنك أن تمنع جميع التطبيقات من تتبعك تلقائياً.

ذلك يتم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الخصوصية Privacy > التتبع Tracking.

قم بتعطيل خيار السماح للتطبيقات بطلب التتبع Allow apps to request to track.