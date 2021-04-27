الصحة العالمية: المُستشفيات لا تملك ما يكفي من الأكسجين والأسرة ومستوى الوفيات في الهند يقترب من 200 ألف

حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، من تزايد أزمة تفشي فيروس كورونا في الهند وارتفاع الإصابات؛ بسبب التجمعات الكبيرة وظهور سلالات شديدة العدوى وانخفاض مُعدل التطعيم.

وقالت المنظمة إن المُستشفيات في الهند لا تملك ما يكفي من الأكسجين والأسرة وبدأت في الامتناع عن استقبال المُصابين، وتقترب مستوى الوفيات في الهند من 200 ألف.

وأوضحت المنظمة أن تدافع الناس في الهند إلى المستشفيات من دون داع، تسبب في تفاقم الأزمة.

وفي سياق مُتصل قال المُتحدث باسم المنظمة “طارق ياسارفيتش” إنها تُقدم التجهيزات والإمدادات اللازمة للهند، ومنها أربعة آلاف مولد أكسجين لا يحتاج إلا لمصدر طاقة.

وأوضح “ياسارفيتش” أن أقل من 15 بالمئة من المُصابين بفيروس كورونا يحتاجون فعليا لدخول المستشفى ونسبة أقل تحتاج الأكسجين.

يُذكر أن الهند سجلت الاثنين، رقما قياسيا عالميا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، أكثر من 352 ألف حالة، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

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