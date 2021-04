الصيام ومرضى القلب

شهر رمضان المبارك، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري، يصوم المسلمون فيه من طلوع الفجر، إلى غروب الشمس، أي بعدد ساعات يتراوح بين 11-18 ساعة تبعاً للموسم، والمنطقة الزمنية، وخلال الشهر الفضيل يتناول المسلمون وجبتين يومياً وهما الإفطار والسحور، مما يعني تغيير في النظام الغذائي، وعادات النوم والاستيقاظ لتتناسب مع الشهر الكريم، لذا فقد يتأثر مرضى القلب والأوعية الدموية بهذه التغيرات، وقد يكون هذا التأثر سلباً أو إيجاباً.

سنتعرف في هذا المقال على أثر الصيام على مرضى القلب، وهل الصيام خطر على مريض القلب؟ أم هناك فوائد لصيام مرضى القلب في رمضان.

تأثير الصيام على مرضى القلب

يمكن القول أن مرضى القلب الذين لديهم وضع صحي مستقر، يمكنهم الصوم دون أن يؤثر الصيام بهم بشكل ضار، خاصةً في حال الالتزام بالنظام الغذائي الصحي، وتناول الأدوية الموصوفة، وبالنسبة لتأثير الصيام لمرضى القلب نذكر هذا التأثير كما يلي:

الصيام لا يزيد من أعراض أمراض القلب الحادة

لا يزيد الصوم من خطر الإصابة بأمراض القلب الحادة مثل احتشاء عضلة القلب، أو الذبحة الصدرية، أو متلازمة الشريان التاجي

مرضى قصور القلب يمكنهم الصيام في حال الالتزام بالعلاجات في شهر رمضان، ما عدا مرضى قصور القلب الذين يحتاجون إلى جرعات كبيرة من مدرات البول، ينصح لهم بعدم الصيام

مرضى ارتفاع ضغط الدم الخفيف والمسيطر عليه يمكنهم الصيام بأمان دون أي مشاكل، ودون أن يسبب الصيام زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

فوائد الصيام لمرضى القلب

يعتبر الصيام ذو فوائد عديدة، وفيما يلي نذكر أهم فوائد الصيام للقلب:

انخفاض معدل الإصابة بفشل القلب

خفض ضغط الدم

انخفاض مستوى الكوليسترول الضار، وبالتالي انخفاض فرصة الإصابة بتصلب الشرايين

نقصان الوزن لمرضى القلب

انخفاض نسبة الإصابة بقصور القلب بنسبة 71%

ارتفاع مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة المعروف بالكوليسترول الجيد

التقليل من فرصة الإصابة بتصلب الأوعية الدموية

أضرار الصيام على مرضى القلب

يمكن أن يكون الصيام صعباً على مرضى القلب في حال كان الطقس حاراً، فقد يزيد من مشاكل القلب كما يلي:

فقدان السوائل والأملاح مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، ونقص الكهارل في الجسم

يمكن أن يتسبب فقدان السوائل الشديد النوبة القلبية، وفشل القلب

الأشخاص الذين يعانون من ألم الصدر وضيق التنفس يمكن أن يزيد الصيام من الأعراض

مرضى القلب الذين يتلقون جرعات عالية من مدرات البول لا يناسبهم الصيام خاصة في الطقس الحار

معدل نبضات القلب أثناء الصيام، قد يؤثر الصيام على المرضى الذين يعانون من اضطراب نظم القلب، مع ارتفاع ضغط الدم، ويجب عليهم عدم الصيام

استهلاك الكثير من الطعام في وجبتي الإفطار والسحور لمرضى القلب يؤدي إلى تسارع في معدل نبضات القلب أثناء الصيام

تتسبب الوجبات الدسمة بزيادة فرصة حدوث تخثر الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، أو السكتة الدماغية

نصائح لمرضى القلب في رمضان

يمكن أن يساهم تغيير النظام الغذائي في رمضان إلى السيطرة على أمراض القلب، ومنع حدوث المضاعفات، وفيما يلي بعض النصائح الغذائية التي يمكن أن يتبعها مرضى القلب في رمضان للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية:

تناول الطعام باعتدال، وتجنب الإفراط في وجبتي الإفطار والسحور

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وقليلة السعرات الحرارية مثل الخضار والفواكه

تجنب الأطعمة المكررة والمعالجة والوجبات السريعة

زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة

تناول الحبوب الكاملة التي تلعب دوراً هاماً في تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة القلب

تجنب تناول الدهون غير الصحية الغنية التي تزيد مستوى الكوليسترول في الدم، وتزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين، مثل الزبدة، والسمن

تناول اللحوم الخالية من الدهون

تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة مثل رقائق البطاطس، أو الكك أو المثلجات

تناول البروتين من مصادر قليلة الدسم مثل منتجات الألبان والحليب قليلة الدسم، وصدر الدجاج منزوع الجلد، والحليب خالي الدسم

تناول الأسماك كبديل عن اللحوم الحمراء، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساهم في خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، خاصة أسماك السلمون والماكريل والرنجة

إضافة بذور الكتان والجوز وفول الصويا وزيت الكانولا إلى السلطات لاحتوائها أيضاً على أحماض أوميغا 3 الدهنية

تناول البقوليات لأنها مصدر جيد للبروتين، ولا تحتوي على الكوليسترول، كما أنها غنية بالألياف الغذائية

التقليل من تناول الأطعمة المالحة

زيادة شرب الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يومياً

تجنب شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، والحرص على توزيعه على دفعات صغيرة بين ساعات الإفطار والسحور

تجنب العصائر والسوائل الغنية بالسكر التي تؤدي إلى زيادة الوزن

تناول التمر على الإفطار لأنه يساعد في ترطيب الجسم ويشجع الخلايا على تخزين السوائل والطاقة

