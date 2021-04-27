تطبيقات رمضان للاندرويد (15) – أفضل تطبيق لإدارة كلمات المرور مع التطبيق الأبرز للتخطيط والإنتاجية

نستمر في مشاركتكم أفضل التطبيقات والألعاب لشهر رمضان، واليوم وبعد أن شاركناكم تطبيقات إسلامية تغطي جميع المجالات تقريبًا نعود لتقديم التطبيقات الجديدة والمفيدة بشكل عام، ونبدأ مع تطبيق Dashlane والذي يقدم خدمة حفظ كلمات المرور إلى جانب مميزات وخواص أخرى عديدة، مع تطبيق Notion المثالي لتخطيط الأهداف وتسجيل الملاحظات ومئات الاستخدامات الأخرى حرفيًا! هيا نلقي نظرة.

تطبيق Dashlane لإدارة كلمات المرور



يمكنني وصف هذا التطبيق بأنه أكثر تطبيق إدارة كلمات مرور يمكن الاعتماد عليه على الإطلاق! التطبيق يقدم خدمة إدارة وتسجيل جميع كلمات مرورك، إلى جانب تسجيل الدخول تلقائيًا في المواقع والمزيد! التطبيق أيضًا يوفر بيئة آمنة لحفظ بيانات أخرى مثل بيانات البطاقات البنكية وغيرها.

التطبيق في الأساس مدفوع، لكنه يوفر تجربة لمدة 30 يوم تلقائيًا بمجرد تحميله دون الحاجة للدفع أو حتى الحصول على التجربة المجانية من خلال جوجل بلاي كما هي العادة، وفي الواقع يمكنك أن تستمر في إنشاء حسابات وأخذ المدة المجانية لكن لا مانع من أن تدفع في مقابل الاشتراك، وهو تقريبًا مبلغ 2 دولار، وكما نعلم، التطبيقات المدفوعة يكون لها ثقة أكبر بكثير نظرًا لأنك تكون متأكد أنها لا تتاجر ببياناتك.

السعر : مجّاني

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تطبيق Notion المتكامل للتخطيط والإنتاجية



نوشن هي منصة متخصصة في إنشاء وتخطيط الأهداف والمحتوى، يمكنك من خلال هذه المنصة أن تقوم بإنشاء ملفات نصية أو قائمة أهداف أو قوائم أو ملفات تضم عناصر عديدة مثل الصور والفيديوهات وخلافه! منصة نوشن قد حصلت على أهمية كبيرة جدًا في العالم كله وكذلك العالم العربي لما تقدمه من خواص ومميزات، ننصحك بتجربتها.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.