تطبيقات رمضان للايفون والايباد (15) – تطبيق إسلامي مميز وآخر متاح مجاناً لفترة محدودة!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد، اليوم لدينا تطبيق إسلامي مميز كالعادة بالإضافة إلى تطبيق آخر متاح مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق بُشرى – يساعدك على الالتزام بالأذكار

الهدف الرئيسي من تطبيق بُشرى هو المساعدة على الالتزام بالذكر والتسبيح مع عداد مفتوح. يوجد تسابيح مقترحة من التطبيق نفسه للاختيار منها ويوجد خيار إضافة دعاء من اختيارك للتكرار بما يتناسب معك.

كل يوم يمكنك تحدي نفسك وكسر التعداد من خلال “التحدي اليومي” هذا التحدي يكون عبارة عن دعاء، ذكر أو آية قرآنية بتكرار معيّن وهذا فقط للتشجيع.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Ananda للتركيز والاسترخاء

تطبيق مميز يساعدك على الاسترخاء والتركيز والتخلص من القلق من خلال تمارين التنفس والتأمل مع الاستعانة بالأصوات الطبيعية الهادئة والارشادات داخل التطبيق.



السعر : تحميل مجاني