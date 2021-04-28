أفضل الساعات الذكية الرخيصة التي يمكنك شراؤها في 2021

عند البحث عن أفضل الساعات الذكية الرخيصة، يجب أن تبحث عن نفس المزايا المتواجدة في الساعات الذكية غالية الثمن الموجهة للفئة العليا. ولكن ينبغي أن تضع في اعتبارك نوع هتافك الذي تستخدمه. فعلى سبيل المثال إذا كان لديك هاتف iPhone، فمن الأفضل التفكير في إحدى الخيارات الذكية مثل Apple Watch Series 3، فهي تعمل بشكل كامل مع هواتف الآيفون ويمكنك استقبال المكالمات الهاتفية من خلالها أو الرد عليها وإعادة صياغة الرسائل النصية.

أما إذا كنت تمتلك هاتفك بنظام أندرويد، فبكل تأكيد لن تجد أفضل من ساعات سامسونج الذكية أو تلك التي تعمل بنظام Wear OS. يحتوي نظام Wear OS على عدد هائل من التطبيقات الرائعة، ومع ذلك ساعات سامسونج لديها شاشة ساطعة جميلة أفضل وتمتاز بعمر البطارية الاطول.

أيضاً ينبغي التفكير في أمور اللياقة إذا كنت تخطط لاستخدامها في الرياضة البدنية. ستحتاج ساعة مقاومة للماء وبنظام GPS لتحديد المواقع ومستشعر معدل ضربات القلب. أيضاً ينبغي العثور على أفضل الساعات الذكية المناسبة لمعصمك ولذوقك وأسلوبك الشخصي.

هناك العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تعمل بنظام Wear OS مثل Fossil و Diesel و Misfit و Emporio Armani والعديد من العلامات الأخرى الرائعة التي تتنوع في أحجامها وأشكالها وأسلوبها إلى أخره.

الساعات الذكية رخيصة الثمن قادرة على إبقائك يقظاً وقادر على التواصل مع كل شيء وستوفر لك الإشعارات التي ستأتيك على هاتفك ومعدل ضربات قلبك وتحديد موقعك الجغرافي.

قد تكون شاشتهم صغيرة مقارنة بالطُرز الحديثة الغالية، بالإضافة إلى ذلك فإن أجهزة الاستشعار الخاصة بها ليست أحدث ما يكون. ولكن مقابل سعر زهيد سوف تحصل على كل شيء موجود في أي ساعة ذكية أخرى.

باختصار، الساعات الذكية الرخيصة ما هي إلا مجرد إصدارات قديمة من الطُرز الحديثة المتطورة، ولذلك هي لن تخيب ظنك. ولذلك، قررنا أن نأتيك بقائمة تضم أفضل الساعات الذكية الرخيصة في 2021 التي يمكنك الاعتماد عليها وتأكد أنها ستلاقي إعجابك.

8 من أفضل الساعات الذكية الرخيصة في 2021 التي ننصح بشرائها:

1- MyKronoz ZeTime من أفضل الساعات الذكية الرخيصة

ساعة ذكية رائعة ورخيصة الثمن ولكن ستقع في غرامها على الفور. أولاً تعمل الساعة مع نظامي أندرويد و iOS بشاشة قياسها 1.22 بوصة بدقة عرض 240*240.

المشكلة الوحيدة أنها لا تحتوي على جهاز GPS، ولكن هناك مستشعر لقياس معدل ضربات القلب والقدرة على نزل الماء حتى 50 متر وبطارية قادرة على المواصلة لمدة 3 أيام متواصلين. الساعة الهجينة تمتاز بشاشة تدعم اللمس وقائمة رائعة من التطبيقات التي قد تحتاج إليها في أي ظرف.

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2- Apple Watch Series 3 من أفضل الساعات الذكية التي تستحق المال

أفضل ساعة رخيصة الثمن لمالكي هواتف الآيفون. الساعة تعمل بنظام iOS وشاشة قياسها 38 ملم أو 42 ملم. تحتوي على مستشعر لمعدل ضربات القلب وجهاز GPS لتحديد المواقع وقادرة على العمل لمدة 18 ساعة عمل متواصلة بشحنة واحدة. الساعة مقاومة للماء وتدعم ميزة Apple Pay.

الساعة لديها العديد من مزايا اللياقة البدنية، مساعد رقمي “سيري” سريع للغاية، القدرة على تدفق الموسيقى مع LTE، سعرها أصبح مناسب وميسور على جميع المستخدمين.

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3- Letsfit Smartwatch أفضل الساعات الذكية المتوافقة مع نظامي أندرويد و iOS

ساعة Letsfit Smartwatch تعمل هواتف الأندرويد والآيفون. لديها شاشة قياس 1.3 بوصة مع مستشعر معدل ضربات القلب. عمر البطارية قادر على الدوام لمدة 10 أيام متواصلة ولكن لا يوجد جهاز لتحديد المواقع. من الناحية الإيجابية فهي قادرة على النزل للماء بعمق يصل حتى 50 متر تحت سطح البحر.

ستحصل على جميع إشعارات هاتفك ومكالماتك على الساعة وهي نحيفة وخفيفة الوزن، ومع ذلك لديها العديد من المزايا الرائعة. الشاشة ساطعة وسهلة الاستخدام للغاية وعمر بطاريتها ملحمي، ولكنها تفتقد للعديد من مزايا اللياقة البدنية.

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4- Samsung Galaxy Watch Active أفضل الحلول للياقة البدنية

واحدة من أفضل الساعات الذكية رخيصة الثمن من أجل مالكي هواتف الأندرويد. لديها شاشة 1.1 بوصة بتقنية Super AMOLED بدقة عرض 360*360 ومستشعر لمعدل ضربات القلب وجهاز GPS لتحديد المواقع وعمر بطارية يمتد من 24 وحتى 36 ساعة عمل.

بالإضافة إلى ذلك لديها ميزة مقاومة الماء، مما يعني أنك قادر على نزول البحر بها بسهولة شديدة وتدعم ميزة Samsung Pay. الجانب السلبي الوحيد أنها محدودة نوعاً ما في عدد التطبيقات، ولكنها تمتاز بواجهة أنيقة ورائعة ولديها العديد من التطبيقات الضرورية للياقة البدنية.

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5- Fossil Sport ساعة مميزة من أجل الرياضة واللياقة البدنية

واحدة من أفضل الساعات الذكية الرخيصة التي تعمل بنظام Wear OS ومتوافقة مع كلاً من iOS وأندرويد. لديها شاشة بتقنية AMOLED ومستشعر بمعدل ضربات القلب وجهاز GPS وقادرة على تحمل الماء حتى 164 قدم تحت سطح الماء وتدعم ميزة Google Pay.

بسبب سعرها الذي لا يتخطى 100$ تعتبر ساعة Fossil Sport واحدة من أشهر الساعات الذكية استخداماً والتي تمتاز بمعالج من كوالكم طراز 3100. الجانب السلبي الوحيد أن أداء الساعة يتأخر قليلاً أثناء ممارسة بعض الرياضات، ولكنها ساعة أنيقة وخفيفة الوزن ويمكنك تفضيلها على ساعات أخرى كثيرة في نفس هذا النطاق السعري.

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6- Amazfit Bip من أفضل الساعات الرياضية

تعمل مع نظامي iOS وأندرويد بشاشة قياسها 1.28 بوصة مع مستشعر بمعدل ضربات القلب وجهاز GPS وبطارية قادرة على المواصلة بمدة 45 يوم والقدرة على مقاومة الماء حتى 5 قدم. في الواقع، هي ساعة أنيقة جداً وقد تكون واحدة من أفضل الساعات الذكية الرخيصة تحت 100$.

لديها نظام GLONASS الخاص بتتبع أداء اللياقة البدنية. الجانب السلبي الوحيد هو افتقارها لمتجر التطبيقات ولا يمكنها الرد على الاشعارات مثل الساعات الذكية الأخرى. ولكن على الصعيد الإيجابي، لديها مظهر أنيق شبيه جداً بساعة Apple وإخطار عداد الخطى حتى وإن لم يكن دقيقاً للغاية.

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7- Fitbit Versa Lite

الساعة بشاشة رائعة قياس 1.34 بوصة بدقة 300*300 ومستشعر لقياس معدل ضربات القلب. نظام GPS لا يعمل فيها إلا بعد الاتصال مع الهاتف الذكي سواء كان أندرويد أو آيفون.

عمر البطارية يدوم حتى 4 أيام وتدعم ميزة مقاومة الماء. هي ساعة رائعة بالعديد من المزايا اللطيفة والدقيقة مثل متابعة اللياقة البدنية ومراقبة فترات النوم، هناك العديد من خيارات الألوان الرائعة. المشكلة الوحيدة أن متجر التطبيقات محدود للغاية ولن تكون قادراً على تخزين الموسيقى عليها.

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8- Amazfit T-Rex

واحدة من أفضل الساعات الذكية رخيصة الثمن من أجل الرياضة واللياقة البدنية وأنت خارج المنزل. تعمل مع نظامي أندرويد و iOS بشاشة AMOLED قياس 1.3 بوصة وجهاز GPS ومستشعر معدل ضربات القلب وبطارية قادرة على المواصلة لمدة 20 يوم وقادرة على نزل الماء حتى 50 متر.

الساعة بارعة في اللياقة البدنية ولديها العديد من التطبيقات المناسبة لذلك. تتمتع بالعديد من الشهادات المعتمدة وعمر بطاريتها ملحمي.

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