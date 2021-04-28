كيفية نقل رسائل واتساب بين الايفون والأندرويد ونسخ التطبيقات بنقرة واحدة؟ برنامج مجاني وفرصة لربح جهاز ايباد!

إذا قمت بشراء هاتف جديد، فإن أكبر تحدٍ قد يواجهك هو نقل البيانات من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد ونحن هنا لا نتحدث عن نقل جهات الاتصال والصور لسهولة ذلك خاصةً وإن كنت تملك حساباً على جوجل أو الآي كلاود للنسخ الاحتياطي.

برنامج AppTrans هو برنامج مخصص لهذا الغرض تحديداً فهو يتولى نقل التطبيقات وبيانات التطبيقات من هاتف لآخر، هذا يعني إمكانية نقل محادثات واتساب بين الايفون والأندرويد بسهولة وكذلك يمكنك نسخ التطبيقات وبياناتها احتياطيًا واستعادتها ونقلها عبر الحاسوب وليس سحابة جوجل درايف أو الآي كلاود وبدون الحاجة إلى عمل جيلبريك أو رووت. يتوفر برنامج AppTrans بإصدار مجاني وآخر مدفوع، وإليك الخصائص التي تقدمها كل نسخة من البرنامج.

الإصدار المجاني:

نقل الواتساب والتطبيقات الأخرى من iOS إلى iOS، أومن Android إلى Android. نسخ بيانات واتسب احتياطياً أو استعادتها من النسخ الاحتياطية إلى جهاز iOS أو Android.

رابط التحميل

الإصدار المدفوع

نقل واتساب والتطبيقات الأخرى بين أجهزة iOS و Android: من iOS إلى iOS، أومن Android إلى Android، من iOS إلى Android، من Android إلى iOS. نقل التطبيقات وتثبيتها بين أجهزة iOS و Android. استعادة بيانات الواتساب من نسخة Google Drive الاحتياطية إلى جهاز iOS أو Android. نسخ تطبيق الواتساب أو تطبيقات iOS أو تطبيقات Android الأخرى احتياطيًا أو استعادتها.

رابط التحميل

نقل التطبيقات وبياناتها من هاتف إلى آخر مباشرة

يمكنك نقل جميع التطبيقات و بياناتها، مثل محادثات WhatsApp، نتائج ألعاب، وما إلى ذلك. لا حاجة إلى إجراء عملية النسخ الاحتياطي والاستعادة، يتم نقلها مباشرة من هاتف إلى هاتف. يمكنك أيضًا اختيار ما تريد نقله: جميع التطبيقات أو العديد من التطبيقات التي تحتاجها، أو التطبيقات وبياناتها، أو بيانات التطبيق فقط.

عمل نسخة احتياطية لأ تطبيق تحتاجه

يمكنك عمل نسخة احتياطية من أي تطبيق أو لعبة تحتاجها بما في ذلك رسائل ومحادثات واتس اب من الهاتف إلى جهاز الحاسوب ثم استعادتها لاحقاً في أي وقت لتوفير مساحة تخزينية على حسابك وسرعة استعادة النسخ الاحتياطية.

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جوائز المسابقة:

جهاز ايباد 2021 سعة 128 جيجابايت

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تراخيص مجانية لبرنامج AppTrans لنقل محادثات واتس اب بين الايفون والأندرويد.

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