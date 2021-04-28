تطبيقات رمضان للاندرويد (16) – التطبيق الأفضل لربط هواتفك وحواسيبك معًا مع محرر الفيديو المثالي

نستمر في مشاركتكم أفضل التطبيقات والألعاب لشهر رمضان، واليوم وبعد أن شاركناكم تطبيقات إسلامية تغطي جميع المجالات تقريبًا نعود لتقديم التطبيقات الجديدة والمفيدة بشكل عام، ونبدأ مع تطبيق Pushbullet والذي يستخدم في ربط الهواتف والكمبيوترات مع بعض ومشاركة الملفات والإشعارات، إلى جانب تطبيق VN Video Editor لتحرير الفيديو.

تطبيق Pushbullet لربط الأجهزة ومشاركة الإشعارات



هذا التطبيق المميز هو تطبيق يمكنك الاعتماد عليه أثناء العمل على أكثر جهاز في وقت واحد واستخدامهم في نفس الوقت، يمكنك التطبيق من مشاركة رسائل SMS والإشعارات على جميع أجهزتك واستعراضها هذا مع إمكانية الرد على الرسائل والإشعارات من أي جهاز آخر! مما يجعله تطبيق مثالي!

التطبيق يتيح لك أيضًا مشاركة الملفات بين جميع أجهزتك بسهولة وفي حالة أن الأجهزة على نفس شبكة الوايفاي فستكون سرعة نقل الملفات أسرع بكثير بالطبع! التطبيق مجاني ومتاح على المتجر منذ سنوات طويلة، ننصح بتجربته.

السعر : مجّاني

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تطبيق VN Video Editor لتعديل الفيديو



تطبيق VN Editor هو واحد من أقوى تطبيقات تعديل الفيديو المتاحة حاليًا على منصة اندرويد، التطبيق يتيح لك واجهة استخدام سهلة متاحة للمبتدئين أو الذين يودون إنجاز تعديل بسيط وسهل على الفيديو، ويتيح أيضًا واجهة احترافية ومعقدة تسمح لك بتنفيذ أي تعديلات أو تغييرات أكثر تقدم ودقة! إن كنت تحب تحرير الفيديو أو عملك يعتمد على ذلك فننصحك بتحميل هذا التطبيق المميز.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.