تطبيقات رمضان للايفون والايباد (16) – تطبيق الحديث الشريف وتطبيق آخر مجاني لفترة محدودة!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد. تحتوي المقالة على تطبيق إسلامي للحديث الشريف وتطبيق آخر مجاني لفترة محدودة.

تطبيق موسوعة الحديث الشريف

تطبيقٌ شاملٌ مجاني للموسوعة الحديثيةِ يحوي عددًا كبيرًا من الإمكانيَّاتِ والمميِّزات المتطوِّرة، مثل :

بحث سريع ومتقدِّم في مئات الآلاف من الأحاديث مع أحكامِ المحدِّثين عليها.

معرفة الحديثِ الصَّحيحِ والضَّعيف والموضوعِ.

شرح مختصَر وسهل للأحاديث.

بحث في صحيحَي البخاري ومسلم بدون اتِّصال بالإنترنت.

السعر : تحميل مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق aTimeLogger Personal Tracker لمعرفة أين يذهب وقتك

تطبيق مميز من خلاله يمكنك معرفة أين يذهب وقتك خلال اليوم وكم تقضي من الساعات في القيام بالأنشطة المختلفة، التطبيق يعرض لك ذلك بشكل تفصيلي وبرسومات بيانية، يعمل على الايفون والايباد وساعة ابل كما يدعم الوضع الليلي.



السعر : مجاني لفترة محدودة