“غيم أوف ثرونز”.. سلسلة جديدة مستمدة من صراع العروش

أعلنت منصة هوم بوكس أوفيس عن استعدادها لإنتاج أولى أجزاء سلسلة غيف أوف ثرونز، المتوقع عرضها في العام 2022، والتي استمدت من سلسلة صراع العروش.

وسيحمل الجزء الأول من السلسلة هاوس أوف دراغون، وستدور أحداثه قبل 300 عام من أحداث مسلسل صراع العروش، وسيتحدث عن قصة تارجاين التي تُعد من أهم شخصيات هذا العالم.

وقالت المنصة في جلسة لقراءة السيناريو على حسابها في تويتر إنّ العمل سيكون الأول الذي يستمد قصته من صراع العروش، وسيشارك فيه نخبة من النجوم أمثال بادي كونسيداين، أوليشا كوك، إيما دارسي، مات سميث، ستيب، تونسيت، وغيرهم.

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