نمر سيبيري ينشر الرعب في قرية صينية (فيديو)

أثار ظهور نمر سيبيري في قرية لينهو الصغيرة الواقعة في مقاطعة هيلونجيانغ شمال شرق الصين، الذعر في قلوب القرويين.

حيث رصدت الكاميرات تجول النمر في الحقول، ومهاجمته لسيارة وفلاح كان يعمل في أرضه.

وقال وانغ أحد الأشخاص الذين شاهدوا النمر إنّه ذهب بسيارته لأحد الحقول لاصطحاب فلاحَين كانا يعملان في أحد الحقول، ليفاجأ بتسلل النمر نحوهما، وهذا ما دفعه للصراخ وتحذيرهما ليحوّل النمر هجومه إليه ويهجم على السيارة ويصيبها ببعض الخدوش.

وعبّر وانغ عن خوفه الشديد من الحادث، وقال إنّه عانى من مشاكل في القلب بسبب هذه الحادثة.

كما أكدت الشرطة أنّ النمر هاجم فلاحاً وأصابه بجروح طفيفة، وقالت إنّها تمكنت في نهاية المطاف من السيطرة على الحيوان باستخدام السهام المهدئة.

يذكر أنّ الشرطة الصينية وضعت النمر في الحجر لمدة 45 يوماً في مركز متخصص في مدينة مونداجيانغ.

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