“الكينغ” يحيي حفلاً فنياً بحضور الجمهور

شهد مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية يوم أمس حفلاً فيناً أحياه النجم المصري محمد منير، بحضور الجمهور ووسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحضر الحفل حوالي 2000 شخص من عشاق الكينغ الذين التزموا بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث ارتدوا القناعات الوقاية وأجروا فحص درجات الحرارة قبل دخولهم للمسرح.

وقدّم النجم المصري خلال الحفلة 12 أغنية من أغانيه الرائعة، حيث بدأ الحفل بتقديم أغنية يا عروسة النيل، تلاها أغاني أحمر الشفايف، العمارة العمارة، الغريبة، علموني عنيكي، بالإضافة لأغنية أنا مصر التي قدّمها في حفل نقل المومياوات ومجموعة أخرى من الأغاني التي ألهبت حماس الجمهور.

كما قام الكينغ خلال الحفل بتوجيه تحية للجمهور بمناسبة شهر رمضان المبارك وأعياد سيناء، وتمنى أن يزيل الله الوباء عن البلاد.

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