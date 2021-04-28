هاتف فرنسي جديد بمواصفات مميزة وسعر رخيص

كشفت شركة ألكاتيل الفرنسية عن هاتف اقتصادي جديد بمواصفات جيدة أطلقت عليه 1S.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج MediaTek MTK6762D ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الفرنسية الهاتف بشاشة IPS مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض 1600*720 بيكسل، ودقة عرض HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الفرنسية ستوفر هذا الهاتف باللونين Elegant Black و Twilight Blue، وستُطلقه في الأسواق بسعر 130 يورو.

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