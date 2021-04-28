دراسة: فيتامين (د) غير فعّال في علاج إصابات كورونا الشديدة

أظهرت دراسة جديدة قام بها عدد من الباحثين الأمريكيين، عدم قدرة الفيتامين (د) على علاج حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا المستجد.

وشملت الدراسة التي نُشرت في مجلة journal of The American Medical Association دراسة حالة 240 مريضا بكورونا، حيث قُسم المرضى لمجموعتين، وتم إعطاء المجموعة الأولى فيتامين D3 بجرعة واحدة 200 ألف وحدة دولية، في حين أعطيت المجموعة دواءً وهيماً.

وقام العلماء بعد ذلك بعلاج جميع المرضى بالمضادات الحيوية، وأظهرت نتائج العلاج عدم فعالية فيتامين (د) في علاج الحالات الخطيرة من فيروس كورونا.

وقال الباحثون إنّ الفيتامين (د) يترك تأثيراً إيجابياً على الجسم، لكن لا حاجة لأنّ يأخذ المريض جرعة كبيرة منه، لأنّ الجرعة الصغيرة تعطي نفس المفعول.

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