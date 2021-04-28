أوبو تُزيح الستار عن هاتف من الفئة المتوسطة

أزاحت شركة أوبو الصينية الستار عن هاتفٍ جديد من الفئة المتوسطة، أطلقت عليه Opoo A53S.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Dimensty 800U، ومعالج رسوميات Mail-G57 MC2، ونظام تشغيل Android11 وواجهة Color OS.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة عرض 1600*720 بيكسل، وجودة عرض HD+، ومُعدّل تحديث 60 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 128 غيغا بايت مع إمكانية زيادة مساحتها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 200 و230 دولارا.

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